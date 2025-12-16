【藝術文化】國台交《蓄銳80》特刊發表 歐陽慧剛：國台交歷史就是台灣近代音樂史

國台交80週年特刊《蓄銳80》發表會，左起國台交團長歐陽慧剛、文化部政次李靜慧、國台交第6任團長暨指揮陳澄雄伉儷、文化部長李遠、曾任職省交長笛團員的新象藝術總監樊曼儂、曾擔任省交合唱指揮的杜黑、國台交第一代團員李正發之子（敦煌樂器董事長）李鴻松。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕在一系列巡迴全台的80週年慶祝活動與音樂會之後，國立台灣交響樂團於12月正式邁向第2個80年，特別於昨（15）日在台北市中山堂光復廳舉辦80週年特刊《蓄銳80》發布會，由文化部長李遠、國台交團長歐陽慧剛及特刊主編吳家恆進行對談。

國台交80週年特刊《蓄銳80》（左）與75週年時出版的《山鳴谷應風起水湧》，都耙梳了台灣音樂史。（記者凌美雪攝）

文化部說明，此次選擇中山堂，有特別的紀念意義，因為國台交於1945年創團時，首場音樂會便是同年12月15日於「台北公會堂」（今中山堂）舉辦，80年後的這場發表會，正象徵歷史回望與文化傳承的延續。

發布會上，國台交團長歐陽慧剛（右起）與文化部長李遠及特刊主編吳家恆進行對談。（記者凌美雪攝）

雖然文化部是1999年前文建會時期才成為國台交的主管單位，但文化部長李遠仍親自出席座談，參與樂團的回顧與前瞻。李遠首先向過去80年歷史中，所有國台交的團長、團員、行政人員，以及協助國台交發展的人們致謝，因為國台交成立於1945年戰後資源匱乏、甚至情勢黑暗的年代，一直以音樂陪伴大家，到今日，更帶著台灣走向國際。

國台交首席弦樂團於發表會演出1958年在中山堂首演的呂泉生作曲〈阮若打開心內的門窗〉。（記者凌美雪攝）

而在國台交80歲的這一年接任團長的歐陽慧剛，則形容自己彷彿走入一個古老的房子，發現有很多豐富的故事，過去台灣音樂家幾乎都跟國台交有關係，讓他很自豪地說，「國台交的歷史就是台灣的近代音樂史。」

回顧走過的80年，歐陽慧剛以「一路坎坷」形容，從警備總司令部時期，團員隨到隨考、「男女兼收」，台灣省政府時期甚至曾一度轉為民間樂團，也曾寄居師大，直到跟隨台灣省政府南遷台中、進而落腳霧峰。這不斷變化的過程中，不變的是，國台交始終保持演奏及創作的任務，這個屬於台灣人的樂團，未來還可以在文化領域做更多貢獻。

至於特刊《蓄銳80》，是由音樂工作者吳家恆主編，從多元角度回望國台交的音樂歷程，以長時段視角出發，回望日治時期台灣音樂發展的基礎，梳理古典音樂在台灣形成的歷史脈絡，並循序呈現省交自台北時期、遷移台中，至升格為國立台灣交響樂團的關鍵轉折與制度變遷。此外，亦規畫「影響80」專題，以人物群像方式呈現80位對台灣音樂發展具有關鍵影響的音樂家，勾勒台灣音樂在不同世代中的累積與傳承。

國台交表示，《蓄銳80》不僅是對過往80年的回顧，更是一種面向未來的蓄力，展望下一個時代，在邁向下一個80年的路上，國台交也將持續肩負文化公共性的使命，透過演出、推廣與陪伴，以藝術回應社會、連結土地與人民，並以國家樂團的角色，在國際舞台上繼續為台灣發聲。

