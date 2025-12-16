【藝術文化】文化幣2026推視覺藝術青春票補助 打造青年專屬優惠體驗

視覺藝術的門票基礎相較於看表演或看電影，票價較低。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為培養藝文消費人口，振興文化藝術相關產業，文化部自2023推出「文化幣」，並逐漸擴大適用年齡與各種優惠回饋辦法，比如在青少年購書、看表演等方面都收到很好成效，尤其表演藝術「青年席位」優惠，吸引了很多青少年首次進劇場。為鼓勵青年實際接觸並欣賞視覺藝術作品，文化部打算自2026年起，推出「視覺藝術文化幣青春票」補助，鼓勵符合資格的單位提案申請，打造青年專屬的優惠體驗。

根據文化部統計，文化幣自上路以來，累計領取人次已超過380萬人次，累計使用金額已接近40億元；其中，以表演藝術為主的「青年席位」，總售票金額超過6千萬元，其中文化幣使用的金額也超過3千8百多萬元，不僅很多青年首次走進劇場，還有人成為超會精打細算、看更多表演的狂粉。

或許因為表演藝術票價動輒數百到數千，優惠折扣起來很有感，所以「青年席位」的成果容易立竿見影；相較之下，視覺藝術因為門票普遍在百元以下，有些公立博物館甚至學生免票，所以要在票價上做折扣優惠，需求性相對比較少。

根據「視覺藝術文化幣青春票」補助方案內容指出，凡經政府登記或立案，從事視覺藝術活動之財團法人、社團法人、行政法人、藝文團體、公司、商號，以及依法完成設立登記之私立美術館、博物館，皆可申請；針對視覺藝術展覽（不含文創IP授權、動漫、時尚設計、影視音、一般入館門票及線上展覽等類型），各案單張票價補貼票價最高上限為400元、單案單次最高上限為2百萬元。

坊間確實有許多吸引年輕人的國際展覽，門票動輒逼近500元，能不能在這一波補助辦法中，找到相對應於「視覺藝術文化幣青春票」補助方案的辦法，讓文化幣青年們有機會受惠，也是值得觀察。

