自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】文化幣2026推視覺藝術青春票補助 打造青年專屬優惠體驗

2025/12/16 05:30

視覺藝術的門票基礎相較於看表演或看電影，票價較低。（文化部提供）視覺藝術的門票基礎相較於看表演或看電影，票價較低。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為培養藝文消費人口，振興文化藝術相關產業，文化部自2023推出「文化幣」，並逐漸擴大適用年齡與各種優惠回饋辦法，比如在青少年購書、看表演等方面都收到很好成效，尤其表演藝術「青年席位」優惠，吸引了很多青少年首次進劇場。為鼓勵青年實際接觸並欣賞視覺藝術作品，文化部打算自2026年起，推出「視覺藝術文化幣青春票」補助，鼓勵符合資格的單位提案申請，打造青年專屬的優惠體驗。

根據文化部統計，文化幣自上路以來，累計領取人次已超過380萬人次，累計使用金額已接近40億元；其中，以表演藝術為主的「青年席位」，總售票金額超過6千萬元，其中文化幣使用的金額也超過3千8百多萬元，不僅很多青年首次走進劇場，還有人成為超會精打細算、看更多表演的狂粉。

或許因為表演藝術票價動輒數百到數千，優惠折扣起來很有感，所以「青年席位」的成果容易立竿見影；相較之下，視覺藝術因為門票普遍在百元以下，有些公立博物館甚至學生免票，所以要在票價上做折扣優惠，需求性相對比較少。

根據「視覺藝術文化幣青春票」補助方案內容指出，凡經政府登記或立案，從事視覺藝術活動之財團法人、社團法人、行政法人、藝文團體、公司、商號，以及依法完成設立登記之私立美術館、博物館，皆可申請；針對視覺藝術展覽（不含文創IP授權、動漫、時尚設計、影視音、一般入館門票及線上展覽等類型），各案單張票價補貼票價最高上限為400元、單案單次最高上限為2百萬元。

坊間確實有許多吸引年輕人的國際展覽，門票動輒逼近500元，能不能在這一波補助辦法中，找到相對應於「視覺藝術文化幣青春票」補助方案的辦法，讓文化幣青年們有機會受惠，也是值得觀察。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應