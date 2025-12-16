自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】TPAC音樂劇人才培訓成果發表 《我們的百老匯》展現新世代演員能量

2025/12/16 05:30

TPAC音樂劇人才培訓計畫2024年表演工作坊結業呈現。（北藝中心提供）TPAC音樂劇人才培訓計畫2024年表演工作坊結業呈現。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北表演藝術中心自2016年起持續推動「TPAC音樂劇人才培訓計畫」，今年邁入第10屆，由躍演VMTheatre藝術總監曾慧誠擔任課程統籌，延續「音樂劇實驗室」的培訓概念，透過密集的聲音、肢體與戲劇訓練，協助學員從實作中理解音樂劇在編導與演出上的製作邏輯，並強化跨領域合作的能力，歷經訓練後，學員將以《我們的百老匯》為題，於12月20 日至21日在北藝中心藍盒子演出。

北藝中心表示，音樂劇人才培訓計畫以培育全方位創作者為目標，透過表演工作坊、創作工作坊，以及作品發展系列，逐步完善音樂劇從發想到演出的各個環節，期望累積穩定的人才庫與創作能量，為台灣音樂劇建立可持續發展的產業環境。

2025年度表演工作坊選用經典百老匯音樂劇與台灣原創音樂劇選段，透過系統化課程培育表演、歌唱、舞蹈、導演、作曲與編劇等多元人才，逐步建構台灣音樂劇的創作與產製基礎，讓學員在不同文本與風格中進行練習與討論。

參與本屆成果呈現的演員包括王少君、王國讚、巫秉蓁、林煒盛、段彥希、高儀庭、張櫂均、陳安悠等人，並邀請呂承祐、張擎佳、陳品伶、顏辰歡、蘇志翔等特邀演員參與演出。

《我們的百老匯》從角色塑造、音樂詮釋到舞台表現，呈現音樂劇訓練的整體歷程。演出曲目橫跨台灣具代表性的原創音樂劇歌曲與多首百老匯經典選曲，展現不同世代與背景的表演者，如何在歌聲與肢體中回應舞台創作的多樣面向。演出詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應