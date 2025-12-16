您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
【自由副刊】 高橋新吉／詩四首：皿、落魄畫家、 麻雀、麻雀的立場 林水福／翻譯
．
1 皿
皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿
倦怠
如蚯蚓爬上額頭的熱情
我繫著米白色的圍裙
擦拭著盤子啊
鼻孔黑黑的女子
那裡也潛藏著詼謔
將人生融入水裡
涼了的燉鍋裡
厭倦漂浮
摔破盤子吧
盤子摔破
倦怠的聲音響起
．
2 落魄畫家
憎恨春秋與未來
落魄畫家K的母親
一把用了二十年的舊陽傘
──傘柄鑲著的是真珠（注）哦
任何東西都可能看成食物
．
──可是虛榮心強烈的豬，大概不會吃吧！
母親
布還沒有乾 擦得了汗嗎
即使沒有春與秋
凍僵的手畫得了什麼
我不是嗅覺敏銳的犬
嗅不出未來的味道
．
3 麻雀
像似被烤焦了的麻雀
在草原上走著
我想一把抓住這生物
塞進嘴裡的衝動與
像砲彈一樣拋向天空
不要再墜下來的欲望
讓我的胳膊顫抖
．
4 麻雀的立場
麻雀將一日分為二
那白色牆壁上
好幾個午後都在搖曳閃爍
昨天的午後、後天的午後
重疊映照著
明年的午後、去年的午後
都滯留染色
白色土牆即使完全崩毀
午後也不會離開那裡
永遠以現在的姿態氤氳縹緲
．
那裡是沒有色彩的世界
任何顏色都會湧現的世界
．
一切都會改變
就像天鵝變成烏鴉那樣
壞的東西一個也不會存在
一切都會變好
例如栗鼠在漆盆中
野牛在非洲密林
蛞蝓在壁上爬行
留下銀色的腳印
麻雀用嘴銜著石榴的粒子
什麼東西看來都像透鏡也像栗鼠
．
整體是一部分因此
任何整體也是一部分
數億年前的事現在出現了
現在看著的也是數億年前的事
．
麻雀整個上午在百萬光年距離的星雲漩渦中跳舞
上午什麼也沒有因此什麼東西都有可能
因為數億年未來的上午
也像現在看到的空白
．
宇宙逐漸移動著
麻雀站在些微移動宇宙的立場
■譯注：日文諺語「豚に真珠」（給豬真珠），意為「白費工夫」或「對牛彈琴」
■高橋新吉（Takahashi Shinkichi，1901-1987），八幡濱商校中退。他閱讀福士幸次郎的詩集《展望》，對詩的興趣大增。1920年讀到《万朝報》刊載的達達主義的報導文章，受到衝擊。
達達主義否定傳統的歐洲文明，將精神從既成的、所有社會的、道德的束縛中解放出來，忠實於個人真正的根源性欲求。只是，新吉曾經想出家當僧侶，因此，他的達達主義是以佛教世界觀為根底，這是他獨特的地方。
1923（大正12）年，高橋新吉第一部詩集《達達派新吉之詩》出版，是日本最早標榜達達主義，也是詩人中原中也最敬愛的詩人。之後有萩原恭次郎《死刑宣告》、小野十三郎《半開的窗戶》等傑出詩集問世，短短幾年間是日本詩的達達主義時代。
《新潮》文藝雜誌「日本詩101年」特集，從高橋第一部詩集選了〈皿〉等以當時高橋新吉在食堂做雜工為素材的作品。新吉後來在〈我的詩〉乙文裡回憶：「我曾在《每日新聞》的前身、《日日新聞》的餐飲部工作十二個月……我當廚師的下手，從早上八點站到晚上八點，我負責的是清洗盤子碗碟。」
