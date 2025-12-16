自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 高橋新吉／詩四首：皿、落魄畫家、 麻雀、麻雀的立場 林水福／翻譯

2025/12/16 05:30

譯◎林水福譯◎林水福

譯◎林水福

1 皿

皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿

倦怠

如蚯蚓爬上額頭的熱情

我繫著米白色的圍裙

擦拭著盤子啊

鼻孔黑黑的女子

那裡也潛藏著詼謔

將人生融入水裡

涼了的燉鍋裡

厭倦漂浮

摔破盤子吧

盤子摔破

倦怠的聲音響起

2 落魄畫家

憎恨春秋與未來

落魄畫家K的母親

一把用了二十年的舊陽傘

──傘柄鑲著的是真珠（注）哦

任何東西都可能看成食物

──可是虛榮心強烈的豬，大概不會吃吧！

母親

布還沒有乾 擦得了汗嗎

即使沒有春與秋

凍僵的手畫得了什麼

我不是嗅覺敏銳的犬

嗅不出未來的味道

3 麻雀

像似被烤焦了的麻雀

在草原上走著

我想一把抓住這生物

塞進嘴裡的衝動與

像砲彈一樣拋向天空

不要再墜下來的欲望

讓我的胳膊顫抖

4 麻雀的立場

麻雀將一日分為二

那白色牆壁上

好幾個午後都在搖曳閃爍

昨天的午後、後天的午後

重疊映照著

明年的午後、去年的午後

都滯留染色

白色土牆即使完全崩毀

午後也不會離開那裡

永遠以現在的姿態氤氳縹緲

那裡是沒有色彩的世界

任何顏色都會湧現的世界

一切都會改變

就像天鵝變成烏鴉那樣

壞的東西一個也不會存在

一切都會變好

例如栗鼠在漆盆中

野牛在非洲密林

蛞蝓在壁上爬行

留下銀色的腳印

麻雀用嘴銜著石榴的粒子

什麼東西看來都像透鏡也像栗鼠

整體是一部分因此

任何整體也是一部分

數億年前的事現在出現了

現在看著的也是數億年前的事

麻雀整個上午在百萬光年距離的星雲漩渦中跳舞

上午什麼也沒有因此什麼東西都有可能

因為數億年未來的上午

也像現在看到的空白

宇宙逐漸移動著

麻雀站在些微移動宇宙的立場

■譯注：日文諺語「豚に真珠」（給豬真珠），意為「白費工夫」或「對牛彈琴」

■高橋新吉（Takahashi Shinkichi，1901-1987），八幡濱商校中退。他閱讀福士幸次郎的詩集《展望》，對詩的興趣大增。1920年讀到《万朝報》刊載的達達主義的報導文章，受到衝擊。

達達主義否定傳統的歐洲文明，將精神從既成的、所有社會的、道德的束縛中解放出來，忠實於個人真正的根源性欲求。只是，新吉曾經想出家當僧侶，因此，他的達達主義是以佛教世界觀為根底，這是他獨特的地方。

1923（大正12）年，高橋新吉第一部詩集《達達派新吉之詩》出版，是日本最早標榜達達主義，也是詩人中原中也最敬愛的詩人。之後有萩原恭次郎《死刑宣告》、小野十三郎《半開的窗戶》等傑出詩集問世，短短幾年間是日本詩的達達主義時代。

《新潮》文藝雜誌「日本詩101年」特集，從高橋第一部詩集選了〈皿〉等以當時高橋新吉在食堂做雜工為素材的作品。新吉後來在〈我的詩〉乙文裡回憶：「我曾在《每日新聞》的前身、《日日新聞》的餐飲部工作十二個月……我當廚師的下手，從早上八點站到晚上八點，我負責的是清洗盤子碗碟。」

