【自由副刊】 高橋新吉／詩四首：皿、落魄畫家、 麻雀、麻雀的立場 林水福／翻譯

譯◎林水福

．

1 皿

皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿皿

倦怠

如蚯蚓爬上額頭的熱情

我繫著米白色的圍裙

擦拭著盤子啊

鼻孔黑黑的女子

那裡也潛藏著詼謔

將人生融入水裡

涼了的燉鍋裡

厭倦漂浮

摔破盤子吧

盤子摔破

倦怠的聲音響起

．

2 落魄畫家

憎恨春秋與未來

落魄畫家K的母親

一把用了二十年的舊陽傘

──傘柄鑲著的是真珠（注）哦

任何東西都可能看成食物

．

──可是虛榮心強烈的豬，大概不會吃吧！

母親

布還沒有乾 擦得了汗嗎

即使沒有春與秋

凍僵的手畫得了什麼

我不是嗅覺敏銳的犬

嗅不出未來的味道

．

3 麻雀

像似被烤焦了的麻雀

在草原上走著

我想一把抓住這生物

塞進嘴裡的衝動與

像砲彈一樣拋向天空

不要再墜下來的欲望

讓我的胳膊顫抖

．

4 麻雀的立場

麻雀將一日分為二

那白色牆壁上

好幾個午後都在搖曳閃爍

昨天的午後、後天的午後

重疊映照著

明年的午後、去年的午後

都滯留染色

白色土牆即使完全崩毀

午後也不會離開那裡

永遠以現在的姿態氤氳縹緲

．

那裡是沒有色彩的世界

任何顏色都會湧現的世界

．

一切都會改變

就像天鵝變成烏鴉那樣

壞的東西一個也不會存在

一切都會變好

例如栗鼠在漆盆中

野牛在非洲密林

蛞蝓在壁上爬行

留下銀色的腳印

麻雀用嘴銜著石榴的粒子

什麼東西看來都像透鏡也像栗鼠

．

整體是一部分因此

任何整體也是一部分

數億年前的事現在出現了

現在看著的也是數億年前的事

．

麻雀整個上午在百萬光年距離的星雲漩渦中跳舞

上午什麼也沒有因此什麼東西都有可能

因為數億年未來的上午

也像現在看到的空白

．

宇宙逐漸移動著

麻雀站在些微移動宇宙的立場

■譯注：日文諺語「豚に真珠」（給豬真珠），意為「白費工夫」或「對牛彈琴」

■高橋新吉（Takahashi Shinkichi，1901-1987），八幡濱商校中退。他閱讀福士幸次郎的詩集《展望》，對詩的興趣大增。1920年讀到《万朝報》刊載的達達主義的報導文章，受到衝擊。

達達主義否定傳統的歐洲文明，將精神從既成的、所有社會的、道德的束縛中解放出來，忠實於個人真正的根源性欲求。只是，新吉曾經想出家當僧侶，因此，他的達達主義是以佛教世界觀為根底，這是他獨特的地方。

1923（大正12）年，高橋新吉第一部詩集《達達派新吉之詩》出版，是日本最早標榜達達主義，也是詩人中原中也最敬愛的詩人。之後有萩原恭次郎《死刑宣告》、小野十三郎《半開的窗戶》等傑出詩集問世，短短幾年間是日本詩的達達主義時代。

《新潮》文藝雜誌「日本詩101年」特集，從高橋第一部詩集選了〈皿〉等以當時高橋新吉在食堂做雜工為素材的作品。新吉後來在〈我的詩〉乙文裡回憶：「我曾在《每日新聞》的前身、《日日新聞》的餐飲部工作十二個月……我當廚師的下手，從早上八點站到晚上八點，我負責的是清洗盤子碗碟。」

