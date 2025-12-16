自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】護理溫情 感動新手媽

2025/12/16 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／慧音

人情味，往往是讓人最回味無窮，也是讓人最感到舒服、感到動容、感到窩心的。無怪乎人家總說，無論去到哪裡，人始終才是最美的風景。

還記得生老大時，產前的衛教課程，一次都不曾缺席。婦產科的宣傳手冊、影片、注意事項，更是反覆地看了又看。但畢竟是初次生產，什麼都是第一次，加上為了親餵母乳，選擇了親子同室，新手爸媽再怎麼厲兵秣馬，嚴陣以待，還是免不了手忙腳亂，張皇失措。求好心切的兩人，你一言我一語的，都還沒辦理出院，就已經鬧得不愉快。

有位護理師，是大嗓門，心思卻很細膩，經驗豐富。一進門，看到神色不佳的外子與眼眶泛紅的我，便略知一二。她安慰我，一開始母乳不足是很正常的，細心指導我親餵的正確姿勢，同我分享她自己的親身經歷，讓我莫過於心急；也不忘提醒外子，剛生產完的媽媽，要盡量保持愉快心情，對寶寶才是最好的。爾後來巡房送藥時，總不忘鼓勵，關切兩句。

另一位護理師，臉上面無表情，不苟言笑，卻是位熱心腸的人。只要經過房門外，聽到兒子嚎啕大哭、嗯嗯哼哼的，便會進房一探究竟。「你在哭什麼？吃飽了為什麼還不睡覺？」護理師總是將兒子抱在懷裡這樣對他說話。再從奶量、尿布、拍嗝、整理包巾到哄睡，很有耐心地一一協助確認每個環節。

很神奇地，只要護理師一進來，原本躁動不安的兒子聞其聲，便會平穩下來。這位護理師，簡直就是兒子的定心丸，她給予的各種協助，更如同為我們夫妻倆施打一劑強心針。

也許就是這兩位令人感心的護理師，讓第一胎便經歷「全餐」的我，明明躺在手術台上時，還信誓旦旦地告訴麻醉師，我拒絕再生第二胎，卻還是一次又一次地迎來了老二、老三。

真的是多虧了她們兩位，我面對接下來的老二、老三，總是比身旁那些愁雲慘霧、焦躁不安，甚至憂鬱到落淚的媽媽們，多了一份從容自若，得以樂觀地看待一切。

縱使選擇回到同家醫院生產，兩位護理師都已不在原來的單位服務了，但只要想到她們曾經的付出，還是令我心生濃濃暖意，滿滿謝意。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應