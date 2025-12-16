【家庭plus．生活停看聽】護理溫情 感動新手媽

圖／達志影像

文／慧音

人情味，往往是讓人最回味無窮，也是讓人最感到舒服、感到動容、感到窩心的。無怪乎人家總說，無論去到哪裡，人始終才是最美的風景。

還記得生老大時，產前的衛教課程，一次都不曾缺席。婦產科的宣傳手冊、影片、注意事項，更是反覆地看了又看。但畢竟是初次生產，什麼都是第一次，加上為了親餵母乳，選擇了親子同室，新手爸媽再怎麼厲兵秣馬，嚴陣以待，還是免不了手忙腳亂，張皇失措。求好心切的兩人，你一言我一語的，都還沒辦理出院，就已經鬧得不愉快。

有位護理師，是大嗓門，心思卻很細膩，經驗豐富。一進門，看到神色不佳的外子與眼眶泛紅的我，便略知一二。她安慰我，一開始母乳不足是很正常的，細心指導我親餵的正確姿勢，同我分享她自己的親身經歷，讓我莫過於心急；也不忘提醒外子，剛生產完的媽媽，要盡量保持愉快心情，對寶寶才是最好的。爾後來巡房送藥時，總不忘鼓勵，關切兩句。

另一位護理師，臉上面無表情，不苟言笑，卻是位熱心腸的人。只要經過房門外，聽到兒子嚎啕大哭、嗯嗯哼哼的，便會進房一探究竟。「你在哭什麼？吃飽了為什麼還不睡覺？」護理師總是將兒子抱在懷裡這樣對他說話。再從奶量、尿布、拍嗝、整理包巾到哄睡，很有耐心地一一協助確認每個環節。

很神奇地，只要護理師一進來，原本躁動不安的兒子聞其聲，便會平穩下來。這位護理師，簡直就是兒子的定心丸，她給予的各種協助，更如同為我們夫妻倆施打一劑強心針。

也許就是這兩位令人感心的護理師，讓第一胎便經歷「全餐」的我，明明躺在手術台上時，還信誓旦旦地告訴麻醉師，我拒絕再生第二胎，卻還是一次又一次地迎來了老二、老三。

真的是多虧了她們兩位，我面對接下來的老二、老三，總是比身旁那些愁雲慘霧、焦躁不安，甚至憂鬱到落淚的媽媽們，多了一份從容自若，得以樂觀地看待一切。

縱使選擇回到同家醫院生產，兩位護理師都已不在原來的單位服務了，但只要想到她們曾經的付出，還是令我心生濃濃暖意，滿滿謝意。

