【家庭plus．香草隨食札記】匍匐型迷迭香 歲末最佳主角

匍匐迷迭香成編織耶誕花環，是這個季節最適合登場的植物。

文、圖／蔡以倫

匍匐迷迭香是直立型的自然變種，葉片細小、枝條多分歧。

時序走向年末，氣溫驟降，街道上悄然浮現耶誕的色彩。在社福機構的課程裡，我總會準備松葉與毬果，和成員一起編織耶誕花環。而每到此時，那株栽培多年的匍匐型迷迭香便會提醒我：它正是這個季節最適合登場的植物。

迷迭香的香氣向來內斂，匍匐型更是謹守這份低調的哲學。不同於直立型的剛毅，它的姿態柔軟、彎伏，順著地面緩緩延展。每一次彎下腰整理枝條，都像是把心也安放得更低──一種回到土地的踏實與安穩。

匍匐迷迭香是直立型的自然變種，葉片細小、枝條多分歧，株高約三、四十公分，枝條卻能橫向鋪展達一公尺，是天生適合吊盆與地被的植物。直立型在台灣較少開花，匍匐型卻能一年多次綻放。細小藍紫花點亮枝條，如同星光灑落的一抹沉靜綠意。

在栽培上，它喜全日照與排水良好環境；耐旱但怕積水。夏季需特別留意通風，以免悶濕導致爛根。繁殖需靠扦插，約一兩個月可發根。新生枝條柔軟、可塑性高，可搭配鐵鋁線塑形，讓植株呈現優雅的弧線。

相較於直立型，它更能適應濕熱氣候。只要修剪後適時補充肥料，便能迅速回春般萌發新綠。既可當香料入菜、泡香草茶，也能靜靜陪伴在香草花園一隅；更重要的是，它以自身生命力提醒我──貼近大地，也能走出自己方向。

耶誕花環象徵上帝無盡的愛與永恆。我剪下新鮮匍匐迷迭香枝條，讓它們與扁柏、毬果相互襯映。當溫暖香氣緩緩散開，課程成員眼神轉為柔和，彷彿整年的辛勞，也在此刻被悄悄地梳理、安定。

匍匐迷迭香不求高、不爭光，以最平和姿態告訴我：把心放低一些，反而能看見更遠的地方。（作者為淡水香草街屋主人）

