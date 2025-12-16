自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】匍匐型迷迭香 歲末最佳主角

2025/12/16 05:30

匍匐迷迭香成編織耶誕花環，是這個季節最適合登場的植物。匍匐迷迭香成編織耶誕花環，是這個季節最適合登場的植物。

文、圖／蔡以倫

匍匐迷迭香是直立型的自然變種，葉片細小、枝條多分歧。匍匐迷迭香是直立型的自然變種，葉片細小、枝條多分歧。

時序走向年末，氣溫驟降，街道上悄然浮現耶誕的色彩。在社福機構的課程裡，我總會準備松葉與毬果，和成員一起編織耶誕花環。而每到此時，那株栽培多年的匍匐型迷迭香便會提醒我：它正是這個季節最適合登場的植物。

迷迭香的香氣向來內斂，匍匐型更是謹守這份低調的哲學。不同於直立型的剛毅，它的姿態柔軟、彎伏，順著地面緩緩延展。每一次彎下腰整理枝條，都像是把心也安放得更低──一種回到土地的踏實與安穩。

匍匐迷迭香是直立型的自然變種，葉片細小、枝條多分歧，株高約三、四十公分，枝條卻能橫向鋪展達一公尺，是天生適合吊盆與地被的植物。直立型在台灣較少開花，匍匐型卻能一年多次綻放。細小藍紫花點亮枝條，如同星光灑落的一抹沉靜綠意。

在栽培上，它喜全日照與排水良好環境；耐旱但怕積水。夏季需特別留意通風，以免悶濕導致爛根。繁殖需靠扦插，約一兩個月可發根。新生枝條柔軟、可塑性高，可搭配鐵鋁線塑形，讓植株呈現優雅的弧線。

相較於直立型，它更能適應濕熱氣候。只要修剪後適時補充肥料，便能迅速回春般萌發新綠。既可當香料入菜、泡香草茶，也能靜靜陪伴在香草花園一隅；更重要的是，它以自身生命力提醒我──貼近大地，也能走出自己方向。

耶誕花環象徵上帝無盡的愛與永恆。我剪下新鮮匍匐迷迭香枝條，讓它們與扁柏、毬果相互襯映。當溫暖香氣緩緩散開，課程成員眼神轉為柔和，彷彿整年的辛勞，也在此刻被悄悄地梳理、安定。

匍匐迷迭香不求高、不爭光，以最平和姿態告訴我：把心放低一些，反而能看見更遠的地方。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應