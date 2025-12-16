自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】當志工 自我成長

2025/12/16 05:30

文／沈仁

以前的我，是個特別怕生的人，可能想像不到自己會去當志工，還持續了這麼久。

當時還在待業中，母親不願我在家中無所事事，便建議我到醫院去當志工，希望能多接觸人群、增長見識。我在半推半就下，踏上了志願服務之路。

本來以為自己對醫院有一定程度的了解，擔任醫院志工應該不成問題，殊不知剛開始志工上線時，卻經常被問倒，對方會擺出一副「你是志工應該要知道呀」的表情，無法幫助到人的內心總有點愧疚。

不過每遇到一個不知道的問題，我都會試著自己去尋找答案，實在不知道就詢問服務台的學姐。日積月累之下，我逐漸熟悉門診、手術、住院、檢查等基本流程和相對位置，細到連附近的飲水機、廁所、口罩販賣機、便利商店的位置都囊括腦海中。我漸漸有了自信，也愈來愈多人會來向我詢問。

每週一次的志工服務，讓我遇見形形色色的人們，從學生到老人，甚至偶爾有的講日語，有的說英文。累積了一定的應對經驗後，我已經沒有之前那樣怕生，也慢慢學會有耐心地傾聽對方的問題，並使用對方容易理解的表達方式來說明。

當志工對我而言，不僅僅是一種志願服務，更成為一種習慣！

