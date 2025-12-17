【藝術文化】衛武營小時光2026上半年6檔節目 邀民眾週三進劇場放鬆一下

山狗大後生樂團 《來自土地的聲音》。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「衛武營小時光」2026年上半年推出6檔節目，從原民天籟、喜劇彈唱、深情獨角戲，到客家民謠新編等，邀請民眾在週三夜晚走進劇場，透過音樂與故事找回生活節奏。

首檔將於1月14日登場，由榮獲第36屆金曲獎「最佳原住民語專輯獎」與「最佳編曲人獎」雙料大獎的戴曉君獻藝，特別邀請漂流出口樂團女主唱布妲菈．碧海做為嘉賓，以魔幻嗓音與戴曉君共鳴，譜出跨越疆界的音樂能量。

請繼續往下閱讀...

2月11日由素有「出口系」樂團之稱的VH接力登場，帶來「Every Journey Leads Me Home－不趕路」不插電演出，透過站牌、月台、候機室等旅行場景描繪，訴說路途中意外與相遇，傳達「無所謂繞路，更不必趕路」的人生哲學。

演歌雙棲吳靜依3月18日帶來「吳靜依－過溝」，結合傳統戲曲、創作音樂和現代劇場元素，生動刻劃遊子在異鄉與故鄉間，拾起和放下的勇氣，引領觀眾跨越心中邊界，重溫回家的路。

4月22日由自封「喜劇圈泰勒絲」的怡岑演出「音樂小精靈的歡樂咒語」，集結歷年來最受歡迎喜劇彈唱作品，以一把吉他搭配手繪漫畫表演方式，將難以言喻的瑣碎與荒謬，轉化為令人捧腹大笑的樂章，成為上班族最佳解憂劑。

宮能安《地球人遇見小王子》時光陪伴版主視覺。

（衛武營提供）

此外，5月20日象徵「我愛你」的日子，演員宮能安將帶來《地球人遇見小王子》時光陪伴版，透過深情獨角戲，運用光影、聲音、物件與戲劇扮演，將《小王子》書中經典語句，融入生活場景中，詮釋「最重要事物用眼睛看不見」亙古箴言。

6月10日由榮獲金曲獎最佳客語專輯獎的山狗大後生樂團壓軸演出「來自土地的聲音」，從客家傳統民謠出發，以爵士樂節奏，在輕盈搖擺律動中，將深厚土地情感，化為都會夜晚樂章。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法