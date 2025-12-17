【藝術文化】北藝大年度10大藝文新聞揭曉 「首屆台北戲劇獎」奪冠

2025年度10大藝文新聞昨日揭曉，文化部長李遠（左4）、台北市文化局長蔡詩萍（左3）等人出席揭榜記者會。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝大藝術行政與管理研究所主辦的「2025年度10大藝文新聞」，今年邁入第15屆，昨（16）日舉辦揭榜記者會，由「首屆台北戲劇獎盛大登場 劇場人齊聚締造歷史時刻」以2票之差，險勝「文化部預算一波三折 年初刪凍5月解凍8月追加再被刪」，獲選為年度第1名藝文新聞。

文化部長李遠出席揭榜活動時表示，透過票選結果可看見哪些文化事件與政策讓民眾「有感」。他指出，文化政策多為多年期計畫，往往需在不同階段承接與調整，此次入榜新聞中，有多項與文化部推動的政策相關，反映出政策推動與社會感受之間的連動關係。

請繼續往下閱讀...

本屆票選共吸引1,314人參與，經3階段討論與評選後，從36則候選新聞中選出年度10大藝文新聞。北藝大藝管所指出，「台北戲劇獎」首度設立即引發劇場界廣泛迴響，象徵台灣表演藝術長期累積的專業能量，也反映劇場工作者對制度性肯定的高度期待，在票選過程中始終位居前段，最終以些微差距勝出。

排名第2的新聞為「文化部預算一波三折 年初刪凍5月解凍8月追加再被刪」，顯示文化政策與預算議題長期牽動藝文產業發展，在不同階段引發藝文圈與社會廣泛討論。北藝大藝管所院長暨計畫主持人劉蕙苓在致詞時表示，第1名與第2名在最後2小時內僅以2票之差定案，呈現近年少見的激烈競爭，也反映了關注藝文議題民眾的意見。

其餘入選的10大藝文新聞依序為，第3名「台灣TECH WORLD與We TAIWAN同登大阪世博 展現台灣文化」、第4名「《悲慘世界》首度登台」、第5名「《勸世三姊妹》外百老匯大獲好評」、第6名「花蓮百年酒廠轉型AI音樂基地」、第7名「新北市美術館開館」、第8名「首辦金繪獎與青漫獎」、第9名「布拉瑞揚舞團獲台灣品牌團隊肯定」，以及第10名「故宮百年院慶」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法