【藝術文化】「修護的零度」特展台中登場 聚焦木質文物永續修護

「修護的零度：傳統建築木質彩繪．減碳修護特展」，在文化資產園區藝文展覽館開展。

（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕由文化部舉辦的「修護的零度：傳統建築木質彩繪．減碳修護」特展，昨（16）日在台中文化資產園區藝文展覽館揭幕，展覽中特別展示由正修科技大學研發的「離子液體」清潔材料，此產品曾成功修復由已故「麗水師」潘麗水的父親潘春源繪製的台南八協境東門大人廟門神。

「修護的零度」開幕式昨日由文化部文化資產局局長陳濟民主持，包括策展人方敘潔及正修科大副教授吳漢鐘等近百名賓客出席。展覽展出台灣各地受到劣化老物件及修護過程，民眾可參觀台南佳里陳宅鳳凰雀替、北港朝天宮複製門神實件，在古老氛圍中感受修復師細膩拿捏。

陳濟民表示，台灣傳統建築木質彩繪易因污染物劣化，如祭祀燒香煙燻，或天候潮濕、灰塵等，都會造成彩繪褪色、顏料剝落與木質老化，需用最謹慎現況調查及干預尺度，重寫永續修護時光密碼。

文化部指出，去（2024）年啟動「傳統建築木質彩繪之減碳修護材料開發計畫」，由正修科大團隊研發出離子液體清潔材料，低揮發、可回收，是修護百年木質文物的「抗老溫柔祕方」，也是兼具修護效果與永續精神的突破關鍵。

「修護的零度」特展即日起展至2026年4月12日。

