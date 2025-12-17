【藝術文化】台北愛樂攜手國台交 耶誕音樂會饗樂迷

台北愛樂合唱團攜手國台交舉辦耶誕音樂會。圖左起聲樂家謝銘謀、林義偉、翁若珮、林慈音、台北愛樂合唱團藝術總監杜黑、國台交團長歐陽慧剛、指揮楊書涵、台北愛樂合唱團音樂總監古育仲。（台北愛樂合唱團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迎接耶誕節，台北愛樂合唱團邀請國台交合作耶誕音樂會，將以超過250位演出者的壯闊編制，呈現多首合唱作品，更節選演出《彌賽亞》第一部分〈耶穌誕生〉。國台交團長歐陽慧剛表示，因為曲目太吸引人，國台交也要主辦1場，因此，台北、台中的樂迷們都有機會欣賞這充滿節慶氣氛的音樂會。

台北愛樂合唱團音樂總監古育仲表示：「作曲家韓德爾於1741年僅用24天完成《彌賽亞》，其深邃的宗教情感與精湛的對位技巧，使作品成為巴洛克時期最具象徵性的合唱代表作之一，尤其〈耶穌誕生〉片段更為世人傳頌。」此次由指揮楊書涵帶領合唱團與國台交，及國內4位優秀聲樂家林慈音、翁若珮、林義偉、謝銘謀，重新詮釋這部經典巨作，讓《彌賽亞》成為耶誕節最具儀式感的音樂祝福。

同場還有多首著名耶誕交響合唱作品，包括〈普世歡騰〉、〈平安夜〉、羅伯．蕭《聖誕節的美好氛圍》第3組曲等，帶領觀眾感受節慶喜悅與音樂溫度。12月21日台中中山堂、23日台北國家音樂廳演出，詳詢OPENTIX。

