自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎佳作】 張嘉祥／阿媽蛞蝓 － 3之3

2025/12/17 05:30

圖◎黃子欽圖◎黃子欽

◎張嘉祥 圖◎黃子欽

【短篇小說獎佳作】◎張嘉祥【短篇小說獎佳作】◎張嘉祥

模特兒人形讓日頭曬得泛黃焦脆的塑膠雙唇怎麼用力都開不了口。當天下午，模特兒人形就站在店仔的見本櫥仔（注20）旁邊，內側放進少女媳婦的裁縫車，大家說，店仔這一側就讓少女媳婦繼續做衣服，不用擔心嫁進來之後就不能做裁縫。這些話和決定都是善心的出發，只是大家的七女兒嫁給火燒庄有名的懶漢，生活實在太辛苦，沒過幾年，大家決定把少女媳婦的裁縫空間騰出一半給七女兒做剪頭鬃，多少補貼一點七女兒的家用，這也是善心的出發。

少女媳婦的裁縫車位置往內側縮去，模特兒人形還站在見本櫥仔旁邊，七姊很開心能跟少女媳婦一起在同一個空間工作，她說她也有一些模特兒人形，是練習剪頭髮用的，沒有像少女媳婦的人形那麼大隻。一段時間之後，七姊帶了幾頂假髮過來，把其中一個波浪長髮戴到少女媳婦的模特兒人形頭上，開心地跟少女媳婦說：「我先來用伊練習，等妳頭鬃親像伊遐長，我來幫妳電頭鬃，一定足媠的！」（注21）

「好……好啊，我等七姊……」

但少女媳婦心裡一點都不想讓那頂假髮戴到模特兒人形身上，自己也不想留大波浪的長髮。戴上大波浪假髮的人形覺得這個髮型一點都不適合自己，愈來愈泛黃的塑膠面容讓祂看起來愈來愈憂愁，時間沒有讓祂等太久，這一年少女媳婦二十八歲，她的第三個小孩出生，家庭的壓力愈來愈沉重，她似乎又感覺漩渦跟隨她出現在這個家，她和獨子丈夫商量節育，她想起下跤層家族的養豬場，每一期可以帶來可觀穩定的收入，即便她厭惡養在下跤層的豬寮，那裡太靠近下跤層的竹林，竹林中常有遊蕩的野神跳舞，爬行的孤魂發出細碎的聲音，下跤層養的豬早就是一半活的一半死的，長成不豬不鬼的鬼豬（注22），讓她打從心裡害怕，她想，下跤層的豬被人吃下後，人會變得不幸吧？她多麼想只是單純地做裁縫，但她不願意再讓漩渦出現，更不能讓她的後代被漩渦吸住。

她和獨子丈夫把火燒庄外水流媽廟前的竹林剷平，蓋起一片豬寮，面積比下跤層的豬寮還大，她心想，在水流媽前面就不會有鬼魂來騷擾了吧？但她忘記豬寮後面的亂葬崗，在日後她和獨子丈夫不再講話時，每次半夜她來到豬寮養豬，她都會被亂葬崗中無數墓碑反射的光芒照得心煩意亂。豬寮的工作比起她想像的還要繁重，並不是單純付出勞力和時間就能順利經營，她愈來愈少做裁縫，這時候的模特兒人形反倒是像七姊的髮型模特。因為新時代畜牧場的環保法規規定，廢水處理變成豬寮能不能繼續經營下去的評估重點，但廢水處理池（注23）的營造成本高，她與獨子丈夫不得不開始向銀行貸款、標會仔，好不容易才把基礎的廢水處理池完成。

撐過初期的成本投入後，每期豬寮帶給她的收益讓她覺得安心不少，但她愈來愈不快樂和焦慮，她好像是為了躲避一個小漩渦，踏入另一個大漩渦，她害怕金流接不上的時候，害怕整個經營都會崩盤。這樣的勞力和精神壓力持續了十多年，她忙到沒有時間再觸碰裁縫車，店仔裡只剩理髮空間，裁縫車已經退縮到最深處的角落，只剩針線頑強地不肯從裁縫車撤下來。在一次騎機車去打貓街區匯款的路上，她被撞斷一條右腿，那一年她三十八歲，因為避孕失敗出生的小兒子已經六歲，小兒子看著阿母釘著五根鋼釘的右腳，他想起前幾個月阿母和七姑姑大吵一架，把理髮店裡面的模特兒假人收進家裡的閣樓，阿母在拿回假人的途中跌了一跤，把假人的雙腳摔斷，摔倒的地方就在店仔和家裡中間的小巷子，四、五步就可以跨過，只是有一條不到十公分的排水溝讓家裡和小巷子有小小的高低落差，但在生氣又難過的阿母眼裡，那個不到十公分的高低落差讓她跨不過去。

模特兒人形已經脆化得讓臉都有一些裂痕，當前世媳婦帶著祂摔倒在前世大家自己死去的地方，祂忽然意識到原來自己什麼都沒辦法改變，祂的雙腳被塞進閣樓角落，已經斷了，半夜所有生人都睡著的時候，祂爬行在閣樓，試圖把兩隻腳接回來，但無論用什麼膠水都黏不回來。祂想到前世倔強的大家自己，即便雙眼在夜晚已經看不清楚路面，雙腳因為肌肉萎縮不夠力氣，她還是堅持不拿拐杖和手電筒，人形完全知道前世的大家自己在想什麼：「會予人笑死，佇家己厝內閣愛用目睭看？目睭瞌瞌攏會使行，我是厝內的生份人呢？」（注24）

模特兒人形很珍惜在閣樓和其他人形老朋友聊天的時間。祂看見屋梁上的天花板裂開一道小縫隙，一隻黑色的阿媽蛞蝓正緩緩地走向縫隙。幾個禮拜後，祂看見阿媽蛞蝓正在從縫隙中墜落，祂塑膠的雙眼已經脆化，看得模糊不真切，可能連時間感都快消失，幾個月後祂聽見閣樓下的小孩們正在討論阿母右腳斷掉的可怕樣子，六歲的小兒子說：「我足驚的，伊無親像阮阿母，伊身軀的味和阿母無仝，有一个病院的味，伊是假的阿母。」（注25）

這時候祂看見阿媽蛞蝓的身體已經變得乾癟，像是破碎的輪胎碎屑，有白色的塑膠正在從阿媽蛞蝓體內裂長出來，墜落還在持續中，祂心想可能就在後天的深夜，阿媽蛞蝓就會墜落下來，祂把斷掉的右腳點上黑油，要在明晚把右腳交給上來閣樓窺探的小兒子，同時祂還把左腳點上針車油，悄悄在深夜裡爬下閣樓，用半身爬行過小巷子，撐開店仔理髮空間的鐵捲門，祂把點了針車油的左腳立在裁縫車的踏板上，這樣已經斷掉右腳的媳婦，就可以在日後少數使用裁縫車的時間裡，讓僅存的左腳稍微休息了。

祂爬回閣樓的時候，不小心讓媳婦在讀國中、起來上廁所的二兒子看見，他誤以為自己是地基主（注26），從此就認為地基主是一群爬行的神明。模特兒人形回到閣樓裡，祂在屋梁那道縫隙下方立好，灰塵經過一個晚上已經都積滿了，明天晚上阿媽蛞蝓就會掉下來，墜落還在持續中。●

20：見本櫥仔：kiàn-pún tû-á。展示櫃，用來展示給買主，做為樣品的全部或一部分貨物。源自日語，見本みほん。小時候大人們不讓我靠近有透明玻璃的櫥仔，裡面長年擺放黃長壽、新樂園香菸、沒有穿衣服的打火機、常常被我們拿來煮飯的米酒。大人們怕我拿打火機去玩，但其實我對打火機沒什麼興趣，唯一一次我半夜打開玻璃門，是因為黑暗中的櫃子裡，在成排打火機旁邊，出現一隻女人的左手，纖細白嫩，還有塗紅色指甲油，無名指上面有戴一枚黃銅戒指。隔天早上那隻手就消失不見。

21：華文翻譯：我先來用它練習，等妳頭髮像它一樣長，我來幫妳燙頭髮，一定很漂亮！

22：鬼豬：在外婆過世前幾年，下跤層的豬寮半夜會看見神明跳舞，耳朵會聽見鬼魂唱歌，倖存的豬隻與其說是活人養大的，不如說是神明帶大的孩子。我記得有次晚上在無燈的豬寮放水給母豬喝，我拿著手電筒的光追著豬食槽白色的磁磚跑，在食槽盡頭照到一雙赤裸蒼白女人的腳站立在其中，十根腳趾頭看得一清二楚，上面還沾帶泥土。

23：廢水處理池：獨子阿爸會重複做一個夢，夢裡他變成一隻肥美的吳郭魚，被小兒子丟入廢水處理池，廢水處理後的沉澱池不髒不臭，他鑽進池底深處，發現有一隻巨大的沙皮大狗，帶著五隻小沙皮狗正在追一顆發光的金球，他忽然想起來那幾隻沙皮狗是他年輕時候養的，在廢水處理池剛建好的時候，大狗帶著小狗追球跌進池中，全部都溺死了。當獨子吳郭魚有這個想法浮現的時候，牠覺得自己沒辦法呼吸，吸進鰓的水又髒又臭，身體被強烈的鹼侵蝕，一眨眼就變成乾癟的臭魚乾。每次死去又清醒他都會強烈地厭惡廢水處理池，連帶地厭惡豬寮。

24：華文翻譯：會讓人家笑死，在自己家裡還要用眼睛看？眼睛閉起來都能走，難道我是這個家的陌生人嗎？

25：華文翻譯：我很害怕她，她不像是我的媽媽，她身體的味道不像媽媽，有一個病院的味道，她是假的媽媽。

26：地基主：二哥說他看過地基主，會在深夜爬行在家裡的牆壁和天花板，祂會住在家裡浴室玄關天花板的儲物空間。但我從來沒有看過有爬行的地基主，也沒有看過地基主從天花板爬出來，但儲物空間似乎有一面玻璃，每天下午日頭西斜的時候，日頭就會從儲物空間照進一道陽光，我站在浴室玄關的時候覺得陽光很美，但我至今沒看過儲物空間裡的樣子，連屋子外面也看不見有對外的玻璃。

【評審意見】

一個異數 ◎童偉格

本屆進入決審的作品，大多力求行文曉暢，〈阿媽蛞蝓〉則是罕見異數。整篇小說，以「阿媽」在蛞蝓和模特兒人形之間的一趟變形之旅，複現「阿母」劬勞的生平。這趟變形之旅，止於「墜落還在持續中」這一小說末句，彷彿極盡遲緩地，預告循環時間才要生成。然而，時間的循環性，卻也早已如隨身相伴的塑膠殘軀，以其在光天化日底的報廢，預告「阿母」無可修復的青春與健朗。

由此，個體生平的重層意義，被封印在作者所創造的獨特迷宮裡──彷彿生命總是拖曳更多死者，但一次死亡，卻落實此生的僅只一回。這座迷宮，亦同時示現個體記憶的迷離卻刻骨。它確是「起乩操寶」般的獨語，卻也容許「我」一再詮解與旁注，從而牽繫眾聲。小說整體的創作思維與實踐，令我深感佩服。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應