藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 莊詠丞／半格

2025/12/17 05:30

◎莊詠丞◎莊詠丞

◎莊詠丞

有一陣子迷戀底片相機，到市集選了鑲著銀邊而黑身，透著幾分日系復古的雅緻，如今被擱在書房木櫃的深處。

捲藏在裡頭的底片，是母親確診後不久買的，底片是黑白或是彩卷也沒印象了。只依稀記得某日傍晚，相機輕晃在肩上，和母親走在中西區的街衢。那時她腳步輕快，繞過圓環，路過昏黃，我抓緊光影，撥動過片桿，「喀擦。」

半格的關係，這卷底片拍拍停停，想把日子拉長。病程也過了一年多了——醫院通知明天最後一次標靶。指針仍停留在第二十一張，即便好奇也無法打開底片夾。

機身邊框蒙上厚塵，指腹一抹積累成團，白色棉絮如時間般輕飄，不知會落在何處的無常。稍稍擦拭過，將鏡頭蓋掩上，放回木櫃，闔上門，這些畫面，還不急著顯影。●

