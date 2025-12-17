【家庭plus．婚姻研究院】幸福躲在細節裡

圖／達志影像

文／珍齡

日子在柴米油鹽中打轉，愛也常常躲在細節裡。不是每句「我愛你」都得掛在嘴邊，有時候，一個眼神、一個小動作，比一千句情話還有安全感。幸福，不需要事事完美，而是有人願意默默把缺口補好，不讓寒風灌進來。

我們家有一口陪伴幾十年的小湯鍋，大小正好、圓潤的形狀端上餐桌，顯得恰到好處，不突兀，反而添了一份家的溫馨。但東西再好，也敵不過歲月的磨損。鍋蓋的電木手柄鬆了，螺紋也不再緊實。我有點擔心哪天它掉下來，會燙傷誰的手，或砸痛誰的腳，於是飯桌上順口嘀咕了一句。

但生活總是這樣，一邊碎碎念著小毛病，心裡卻享受著被溫暖包圍的小確幸。我依舊用它煮粥、熬湯，像接受它的不完美，也接受它就是生活的一部分。那天，我端上一鍋味噌湯，先生笑著問：「這鍋子好用嗎？」我正忙著舀湯，下意識地點頭，才發現，鍋蓋早就被他修好了！

心裡頓時有股暖流竄上來──不是味噌湯的熱氣，而是他無聲回應的溫暖。他什麼也沒說，卻用行動告訴我：「我聽見妳的需要，也願意花一些心思，因為我在乎妳。」這樣的愛，踏實得讓人眼眶一熱。

我們的眼睛總習慣盯著「還沒修好、做得不夠」的地方──漏水的水龍頭、沒擦乾淨的桌子。我們挑剔缺口、放大裂縫，彷彿生活的缺陷全都聚焦在那裡，卻忽略了有人清晨先把窗戶打開，或洗完澡順手把浴室擦乾。這些看似微小的修補，其實就是日子最牢固的縫線。

家，不是誰的獨角戲，而是一場合奏：有人煮湯，有人修鍋；有人張羅大事，有人守著細節。正是這些不動聲色的用心，讓生活穩穩向前。當我們願意轉移視線，看見家人「已經做好的」小小努力，那些隱形的溫柔就會浮現眼前。

那天，我端起那碗味噌湯，暗暗提醒自己：要更細心去捕捉這些用心，並及時說聲「謝謝」。因為幸福，就藏在這些細碎而實在的地方：一個修好的鍋蓋、一碗熱湯、一份踏實的關懷。

