【家庭plus】我家的餐桌

圖／陳雪峰

共餐人數：兩人

菜色說明：雖然家裡只剩我們兩老，但是營養及美味仍然不容打折。因此準備幾樣曾被孩子們誇獎過的拿手好菜，犒賞自己與老公，既能暖胃又能回味，真棒！今晚準備三菜一湯。

螞蟻上樹：絞肉炒冬粉，再加上蒜頭、蔥花、醬油一起調味，就很美味。因為不敢吃辣，所以沒放辣椒。

請繼續往下閱讀...

清炒白色花椰菜：花椰菜營養滿分，只要跟蒜頭清炒，即能上桌。

醬筍鱸魚：取出適量香氣四溢的醬筍，加入少許醬油與砂糖，稍待片刻，再塗滿鱸魚，擺上薑片，清蒸後很下飯。

醬筍雞湯：玉米筍、海帶、香菇再加上雞腿肉，配上醬筍、蒜頭、薑片，熬出一鍋營養百分的濃湯。與眾不同的湯頭，每每讓人欲罷不能。

天冷的日子，吃點營養美味的食物，感覺幸福滿滿。（文、圖／陳雪峰）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法