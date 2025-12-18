【藝術文化】故宮國寶出訪宜蘭 蘭博「勁水國寶」特展6件展品搶先看

故宮、蘭博針對特展各精選15件指標性文物展出，其中6件提前亮相，由故宮院長蕭宗煌（中）、宜蘭縣代理縣長林茂盛（右3）主持。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立故宮博物院與宜蘭縣立蘭陽博物館舉辦「勁水國寶：故宮×蘭博」特展，23日起在蘭博展出30件珍寶，昨（17）日搶先開箱包括故宮〈肉形石〉、蘭博〈狐狸狗陶偶〉等各3件經典展品，藉此相互呼應、連結在地，引領民眾跨越時空、文化，親近文物之美。

故宮、蘭博各精選15件指標性文物參展，其中6件提前亮相，故宮院長蕭宗煌、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同主持開箱記者會，亮相文物有故宮人氣國寶〈肉形石〉、〈游魚轉心瓶〉、〈玉鴨〉，宜蘭考古代表文物〈幾何印紋陶罐〉、〈骨質人形刀柄〉、〈狐狸狗陶偶〉。

蕭宗煌說，故宮文物首度跨越雪山山脈來到宜蘭，雪隧不僅是運輸路線，更是文化串聯的管道，此次特展象徵國寶離開庫房、走入地方，與民眾及土地展開新的對話，提供宜蘭鄉親到蘭博就能感受國寶之美。

蕭宗煌表示，故宮挑選的15件文物，帶出宜蘭風情聯想，考量宜蘭有許多美食與肉類相關，精選人氣國寶〈肉形石〉，加上靠海有豐富漁獲，展出〈游魚轉心瓶〉，另宋元時期的〈玉鴨〉，也跟宜蘭山水、農作、美食連結。

林茂盛說，宜蘭2年多來與故宮密切合作，蘭博提升軟硬體設施後，促成這場世界級文化交流展覽，讓民眾近距離欣賞國寶，並從地方考古遺物中，映照出宜蘭先民對美感的追求與生活智慧傳承。

蘭博館長陳碧琳說，搶先開箱的6件珍寶彼此相互映照，像是故宮〈游魚轉心瓶〉是特展主視覺，對應宜蘭〈幾何印紋陶罐〉，屬容器對話；〈肉形石〉、〈骨質人形刀柄〉則是材質與工藝的有趣對照；宋代〈玉鴨〉、丸山〈狐狸狗陶偶〉年代皆久遠，展現人類與動物之間的密切關係。

展覽從23日起展至2026年3月22日，每週三休館，若逢國定假日照常開放，票價部分，全票80元、優惠票50元，宜蘭縣民適用50元優惠票。

