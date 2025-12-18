自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】南國美在台南 葉澤山：國家出錢 地方減壓 市民受惠三贏

2025/12/18 05:30

【藝術文化】南國美在台南 葉澤山：國家出錢 地方減壓 市民受惠三贏南美館2館移撥做為台南國家美術館，擴大文化首都藝術能量。
（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館2館移撥中央，成立「台南國家美術館」引發討論，台南市副市長葉澤山昨（17）日偕同南國美籌備處說明，強調這不是「好康被拿走」，而是「國家資源進來」，對台南是「國家出錢、地方減壓、市民受惠」的三贏做法。明年元旦起推出南美館與南國美優惠聯票，逛兩館160元，台南市民只要80元，比現行一般門票200元更划算。

【藝術文化】南國美在台南 葉澤山：國家出錢 地方減壓 市民受惠三贏台南市副市長葉澤山（左2）強調，南國美的成立對台南而言，是「國家資源進來」。
（記者洪瑞琴攝）

葉澤山指出，南美館2館移撥並非臨時決定，早在2022年市議會第3屆第8次定期會中即提出爭取國家級文化資源構想，歷經3年跨部會討論與行政院協商，文化部拍板在台南設立國家級美術館，肯定台南「台灣文化首都」地位。

南國美磁吸效應已逐漸顯現，包括陳澄波、郭柏川等前輩藝術家屬，皆已簽署捐贈意向書。葉澤山表示，國家級美術館具備恆溫恆濕典藏、專業修復與研究能量，是家屬放心託付作品的重要關鍵。

南市文化局以數據回應，2館移撥後，115年度南美館（1館）支出將較過去1、2館同時營運時減少約35%，1年可省約4,600萬元，2館原由市府負擔的水電、保全、清潔與設備維護費，未來也全由中央承擔。

南國美籌備處主任黃宏文說，文化部已編列115年度1億4,600萬元預算接手營運，扣除原有場館營收後，實質再加碼約1億元投入，南美館並無「賠錢」或「被掏空」情形。

