【藝術文化】第8屆公視董監事候選名單出爐 李遠：盼跨領域名單獲支持

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部昨（17）日宣布，行政院已正式提名14名公視董事及5名監察人候選名單。本次候選人背景涵蓋傳播、藝文、影視、科技與教育等跨領域專家，亦包含長年關注兒少、客家、原住民、移工及性別平權等社會議題的倡議者。文化部長李遠表示，這份名單歷經嚴謹審思，期盼能獲得審查委員支持，順利組成公視第8屆董事會。

李遠指出，公視從最初的「小而美」起步，發展至今已成為包含公視主頻、台語台、小公視、TaiwanPlus、客家電視及華視的公廣集團，需面對數位轉型、對外溝通與風險管理等多重挑戰。他強調，第8屆董事會是《公共電視法》修法後，董監事審查門檻從4分之3降至3分之2的首次選任，提名過程雖然遭遇挑戰，但最終名單展現了候選人承擔公共責任的意志。

根據《公共電視法》規定，公視董事會置董事11至15人，其中包含1名員工代表。除公視工會推派的張世傑外，行政院提名的14名董事候選人包括：丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩．魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥及盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏與劉啟群。

文化部表示，提名名單將送交由各黨團推舉之15位專家學者組成的審查委員會進行作業，審查會議預計於12月31日召開。

第8屆公視董監事候選名單。（記者董柏廷製表）

