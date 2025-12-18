自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

肉形石領軍 故宮國寶出遊蘭博

2025/12/18 05:30

故宮國寶首度前進宜蘭縣立蘭陽博物館展出。（資料照）故宮國寶首度前進宜蘭縣立蘭陽博物館展出。（資料照）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立故宮博物院推動「國寶出遊去」，讓民眾更貼近文物，其中人氣國寶「肉形石」，今年8月在澎湖結束展覽後，本月23日將與其他14件珍貴文物，首度前進宜蘭縣立蘭陽博物館展出。

故宮國寶〈游魚轉心瓶〉。（宜蘭縣文化局提供）故宮國寶〈游魚轉心瓶〉。（宜蘭縣文化局提供）

昨天偕同宜蘭漢本遺址出土的「骨質人形刀柄」等宜蘭文物搶先開箱，呼應17世紀噶瑪蘭族，以射鹿與捕山豬維生的日常，詮釋宜蘭豐厚雨水滋養下的物種多樣性，故宮、蘭博各精選15件指標性文物參展，活動展至明年3月22日。

故宮國寶〈玉鴨〉。（宜蘭縣文化局提供）故宮國寶〈玉鴨〉。（宜蘭縣文化局提供）

故宮國寶清代〈肉形石〉。（宜蘭縣文化局提供）故宮國寶清代〈肉形石〉。（宜蘭縣文化局提供）

