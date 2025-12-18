限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】eL／日曆上有什麼日子？
◎eL
◎eL
．
日曆上有什麼日子？
．
複診的日子──生與死，
是什麼在增，什麼在減？
．
偶遇疏於聯絡的友人，曾經與你
在滿了陰影的樹下聊著喜悅的事
．
陪家人去新加坡，機上讀著
不知來自何處的詩人，告訴你
牛車水、大道旁的老樹與許多上了新漆的組屋
．
從公幹住處離開那一天
路上見到不知名的花
彷彿在歡迎，也在告別
．
同事逝世週年，一些禱詞，在行程匆匆的時刻
請繼續往下閱讀...
恍惚被念出來──
雨中電線上不知名的鳥兒
很安靜，很安靜
．
確診，隔離，記錄血氧、心跳等
接機的日子，戴著口罩擁抱
．
讀完一本回憶錄與詩集──日曆包含了兩個人的
某月某日：多年前一人被送入集中營，多年後另一人集中精神
寫下無關痛癢的詩句
．
還有一直待完成的旅遊：
小步道、竹林、花鹿
煎茶與晚霞──小巴行駛過茂密的樹林
．
日曆也包含了，未來的日子──你去世，
你的貓咪被鄰居領養
你的證件被銷毀
你在一些人的記憶中定居
也從一些人的懷想中離開
．
你劃掉的，你記得
你標記的，你遺忘
．
美好的事物，我記得不清楚
邪惡的事物，我允許漸漸淡忘
．
靜寂在不同時空裡，意外地
被共享，記憶錯置，我們說：
願死者早日康復
願生者音容宛在
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應