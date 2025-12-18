自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．退休大樂透】自拍 記錄歲月印記

2025/12/18 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／Bella

今天手機突然跳出一張舊自拍。這是幾年前，我還在學校任職時的照片。

記得那會兒，我總是全辦公室最早到的老師。清晨的校園格外安靜，走廊裡回盪著自己腳步的聲音，空氣裡還殘留著夜裡的涼意。推開辦公室的門，裡頭安靜得只聽見牆上時鐘的滴答聲。我把公事包放下，打開桌燈，隨手整理好桌面，然後替自己拍下一張照片，當做一天的開始。

那是一種小小的儀式。沒有什麼華麗的理由，只是單純想提醒自己：「今天的我，是這樣的模樣。」過了半百，離退休的日子愈來愈近，我愈加清楚感受到時光的腳步。歲月不饒人，往後不會「更年輕」，只會「更年長」。於是我想不如留下每天的樣子，哪怕只是坐在辦公桌前的瞬間。等到日後回首，這些影像就是見證，是提醒，也是念想。

照片裡的我，正坐在辦公桌前。桌上堆著學生的作業、聯絡簿和各式各樣的表單。身為班導師，每天總有處理不完的大小事。清晨時分，我會先批改昨天還沒完成的作業，或檢查聯絡簿的家長簽名，再翻翻今天的課表，想想該提醒孩子們什麼。等到早自習開始，教室裡傳來的不是琅琅書聲，而是沙沙的筆尖聲，學生低頭埋首在考卷上，專注而緊繃，那種氛圍也替我敲響了新一天的序幕。

當班導師的日子，充滿了瑣碎，卻也充滿了故事。學生忘帶作業、吵架的小糾紛、比賽前的緊張與激動……這些看似微不足道的插曲，卻構成了我每天的日常。有時，孩子一句天真直白的話，能讓我哭笑不得；有時，他們的一個擁抱或一句「老師，謝謝您」，又能立刻沖淡所有的疲憊。

然而那幾年，我依然是個拚命三郎，總認為只要再付出一些，孩子們就能再多收穫一些。於是日子在忙碌中悄然流逝，我很少為自己停下腳步。雖然臉上皺紋當時還不多，但眼神裡卻透著倦意，氣色也不算好。如今回想，那段全力以赴的時光，雖然辛苦，卻也讓我無悔。因為在那些身影交錯的日子裡，我確實陪伴了一群孩子走過他們重要的青春時刻。

今天再看這張舊照，心中湧起許多感觸。它提醒我，那些年埋首於教室與辦公室的時光，是真實存在過的。那是一種見證：我確實曾在校園裡用盡全力，也確實把青春與精力灑落在孩子們的笑聲與眼淚裡。

人生的腳步從不停歇，時間推著我們往前走，不論我們是否準備好。歲月的痕跡，既帶走了青春，也帶來另一種沉澱。年歲漸長，才更懂得什麼是最值得珍惜的──健康、親情，還有日常裡那些微不足道的小確幸。這些，都是時間教會我的禮物。

所以我告訴自己：未來的日子，不必再一味拚命，不必再把自己完全交給忙碌。我要學著放慢腳步，好好生活，善待自己，也珍惜眼前的人與事。因為生命仍在繼續，而每個今天，都是此生最年輕的一天。

願未來的我，能自在、安然，讓生命在平凡裡，依然綻放屬於自己的光亮。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應