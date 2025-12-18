【家庭plus．退休大樂透】自拍 記錄歲月印記

圖／達志影像

文／Bella

今天手機突然跳出一張舊自拍。這是幾年前，我還在學校任職時的照片。

記得那會兒，我總是全辦公室最早到的老師。清晨的校園格外安靜，走廊裡回盪著自己腳步的聲音，空氣裡還殘留著夜裡的涼意。推開辦公室的門，裡頭安靜得只聽見牆上時鐘的滴答聲。我把公事包放下，打開桌燈，隨手整理好桌面，然後替自己拍下一張照片，當做一天的開始。

那是一種小小的儀式。沒有什麼華麗的理由，只是單純想提醒自己：「今天的我，是這樣的模樣。」過了半百，離退休的日子愈來愈近，我愈加清楚感受到時光的腳步。歲月不饒人，往後不會「更年輕」，只會「更年長」。於是我想不如留下每天的樣子，哪怕只是坐在辦公桌前的瞬間。等到日後回首，這些影像就是見證，是提醒，也是念想。

照片裡的我，正坐在辦公桌前。桌上堆著學生的作業、聯絡簿和各式各樣的表單。身為班導師，每天總有處理不完的大小事。清晨時分，我會先批改昨天還沒完成的作業，或檢查聯絡簿的家長簽名，再翻翻今天的課表，想想該提醒孩子們什麼。等到早自習開始，教室裡傳來的不是琅琅書聲，而是沙沙的筆尖聲，學生低頭埋首在考卷上，專注而緊繃，那種氛圍也替我敲響了新一天的序幕。

當班導師的日子，充滿了瑣碎，卻也充滿了故事。學生忘帶作業、吵架的小糾紛、比賽前的緊張與激動……這些看似微不足道的插曲，卻構成了我每天的日常。有時，孩子一句天真直白的話，能讓我哭笑不得；有時，他們的一個擁抱或一句「老師，謝謝您」，又能立刻沖淡所有的疲憊。

然而那幾年，我依然是個拚命三郎，總認為只要再付出一些，孩子們就能再多收穫一些。於是日子在忙碌中悄然流逝，我很少為自己停下腳步。雖然臉上皺紋當時還不多，但眼神裡卻透著倦意，氣色也不算好。如今回想，那段全力以赴的時光，雖然辛苦，卻也讓我無悔。因為在那些身影交錯的日子裡，我確實陪伴了一群孩子走過他們重要的青春時刻。

今天再看這張舊照，心中湧起許多感觸。它提醒我，那些年埋首於教室與辦公室的時光，是真實存在過的。那是一種見證：我確實曾在校園裡用盡全力，也確實把青春與精力灑落在孩子們的笑聲與眼淚裡。

人生的腳步從不停歇，時間推著我們往前走，不論我們是否準備好。歲月的痕跡，既帶走了青春，也帶來另一種沉澱。年歲漸長，才更懂得什麼是最值得珍惜的──健康、親情，還有日常裡那些微不足道的小確幸。這些，都是時間教會我的禮物。

所以我告訴自己：未來的日子，不必再一味拚命，不必再把自己完全交給忙碌。我要學著放慢腳步，好好生活，善待自己，也珍惜眼前的人與事。因為生命仍在繼續，而每個今天，都是此生最年輕的一天。

願未來的我，能自在、安然，讓生命在平凡裡，依然綻放屬於自己的光亮。

