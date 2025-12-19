自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2026台北國際書展大獎暨金蝶獎公布 展現在地關懷與多元書寫

2025/12/19 05:30

2026台北國際書展大獎昨（18）日揭曉，9人奪首獎，金蝶獎則見獨立出版設計大放異彩。（台北書展基金會提供）2026台北國際書展大獎昨（18）日揭曉，9人奪首獎，金蝶獎則見獨立出版設計大放異彩。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北書展基金會主辦的「2026台北國際書展大獎暨金蝶獎」得獎名單昨（18）日正式公布。2026年台北國際書展大獎共選出9位首獎得主，每名獲頒10萬元獎金及獎盃；「第22屆金蝶獎 台灣出版設計大獎」金、銀、銅獎，則分別頒發10萬元、8萬元及5萬元獎金，肯定年度台灣出版內容與書籍設計的重要成果。

本屆台北國際書展大獎分為「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」，徵選作品限定為2024年10月1日至2025年9月30日間，首次於台灣出版的中文原創作品。台北書展基金會指出，今年總收件數達656件，經2階段評選後選出10本入圍作品與9名首獎得主，反映台灣出版創作量能持續穩定。

小說獎由林俊頴《七月爍爁》、連明偉《槍強搶嗆》及韓麗珠《裸山》獲首獎。評審團指出，3部作品展現台灣與香港文學書寫的多元面向，既有地方敘事，也回應歷史與生命經驗。林俊頴以繁複細緻的語言建構獨特敘事質地，連明偉則以地方選舉為題，描繪鄉鎮日常的語言節奏；韓麗珠睽違多年再以長篇小說獲獎，透過哲學提問書寫香港的歷史轉折。

非小說獎首獎由施如芳《如有神在：楊麗花與她的時代》、張贊波《大景》及《戰地之框》共同獲得。評審認為，3部作品皆兼具知識深度與可讀性，從戲曲人物書寫、草原現場觀察到馬祖戰地記憶，呈現台灣與周邊地區複雜的歷史脈絡與社會現實。

兒童及青少年獎則橫跨圖畫書、知識讀物與小說類型，由《東谷沙飛：山的孩子笛昂》、《這裡不簡單1：不簡單的棒球場》與《風暴之子2：召喚曙光的少女》獲首獎。評審指出，得獎作品在題材選擇與敘事手法上，兼顧想像力與知識引導，回應不同年齡層讀者需求。

至於金蝶獎，金獎由高鵬翔《台灣活版時代：台灣活版印刷圖解記錄》獲得，銀獎為森森Sen《夢遊Playing In A Dream》，銅獎則為《牆外的牆》。評審團指出，本屆入圍作品以獨立出版表現亮眼，設計回應內容本質，並關注台灣在地議題與產業記憶。

