【藝術文化】洪惟助一生伴崑曲前行 獲藝術教育終身成就獎

洪惟助長年投身崑曲研究、推廣與教育，在傳統表演藝術領域的卓越貢獻，獲頒「藝術教育貢獻獎」終身成就獎。（洪惟助提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕教育部2025年「藝術教育貢獻獎」日前頒獎，台灣崑曲推手洪惟助獲終身成就獎。鑽研崑曲30餘年、致力推廣與傳承的洪惟助，今年已82歲，談到獲獎的感想與期望，他語帶幽默地說，「感謝上帝沒有早一點收我回去，希望再多給我幾年。」他對崑曲的熱愛與職志，讓人相當感動。

洪惟助從事戲曲研究超過50年，關注台灣地方戲曲，也執行過台灣亂彈戲、客家八音等保存計畫。1991至2000年間，與曾永義共同主持「崑曲傳習計畫」，他表示，早年台灣就有各種劇種，「但崑曲沒有人注重，非常寂寞，所以我覺得我應該來做這件事。」為期10年的計畫，為台灣培訓出第一批專業表演者，以及數百位曲友。

後來，洪惟助創辦台灣崑劇團，行當齊全，能演劇目多元，多年來已累積折子戲80餘折及《牡丹亭》、《爛柯山》、《玉簪記》、《琵琶記》、《獅吼記》、《西廂記》、《尋親記》、《范蠡與西施》等10餘個全本戲，讓精緻的崑劇藝術在台灣得到傳承與發揚。

洪惟助長年投入崑曲研究，涵蓋崑曲文獻、曲牌音樂、表演美學與劇本考證等領域，為海內外學界廣泛引用，深具學術影響力，在藝術教育的深耕更備受肯定。洪惟助現任國立中央大學特聘教授，獲學校支持，以多年蒐集的珍貴崑曲文物為基礎，打造全台唯一崑曲博物館，策辦多檔具學術深度與大眾可讀性的展覽，讓崑曲走入校園、走近大眾。

洪惟助說，能以研究與教育陪伴崑曲前行，是他一生最珍貴的職志，此次獲獎更激勵他持續推動文化資產在學術與社會中的多元可能。

