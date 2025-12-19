自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】洪惟助一生伴崑曲前行 獲藝術教育終身成就獎

2025/12/19 05:30

洪惟助長年投身崑曲研究、推廣與教育，在傳統表演藝術領域的卓越貢獻，獲頒「藝術教育貢獻獎」終身成就獎。（洪惟助提供）洪惟助長年投身崑曲研究、推廣與教育，在傳統表演藝術領域的卓越貢獻，獲頒「藝術教育貢獻獎」終身成就獎。（洪惟助提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕教育部2025年「藝術教育貢獻獎」日前頒獎，台灣崑曲推手洪惟助獲終身成就獎。鑽研崑曲30餘年、致力推廣與傳承的洪惟助，今年已82歲，談到獲獎的感想與期望，他語帶幽默地說，「感謝上帝沒有早一點收我回去，希望再多給我幾年。」他對崑曲的熱愛與職志，讓人相當感動。

洪惟助從事戲曲研究超過50年，關注台灣地方戲曲，也執行過台灣亂彈戲、客家八音等保存計畫。1991至2000年間，與曾永義共同主持「崑曲傳習計畫」，他表示，早年台灣就有各種劇種，「但崑曲沒有人注重，非常寂寞，所以我覺得我應該來做這件事。」為期10年的計畫，為台灣培訓出第一批專業表演者，以及數百位曲友。

後來，洪惟助創辦台灣崑劇團，行當齊全，能演劇目多元，多年來已累積折子戲80餘折及《牡丹亭》、《爛柯山》、《玉簪記》、《琵琶記》、《獅吼記》、《西廂記》、《尋親記》、《范蠡與西施》等10餘個全本戲，讓精緻的崑劇藝術在台灣得到傳承與發揚。

洪惟助長年投入崑曲研究，涵蓋崑曲文獻、曲牌音樂、表演美學與劇本考證等領域，為海內外學界廣泛引用，深具學術影響力，在藝術教育的深耕更備受肯定。洪惟助現任國立中央大學特聘教授，獲學校支持，以多年蒐集的珍貴崑曲文物為基礎，打造全台唯一崑曲博物館，策辦多檔具學術深度與大眾可讀性的展覽，讓崑曲走入校園、走近大眾。

洪惟助說，能以研究與教育陪伴崑曲前行，是他一生最珍貴的職志，此次獲獎更激勵他持續推動文化資產在學術與社會中的多元可能。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應