藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】Haku哈古獲認定為重要傳統工藝保存者 用木雕說卑南族故事

2025/12/19 05:30

Haku哈古獲文化部認定為「卑南族tu’tu’木雕」保存者。（文化部提供）Haku哈古獲文化部認定為「卑南族tu’tu’木雕」保存者。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部前（17）日召開原住民族文化資產重要傳統工藝審議會，出席委員全數同意將「卑南族tu’tu’木雕」登錄為重要傳統工藝，並認定「Haku哈古（陳文生）」為保存者，後續將依《文化資產保存法》辦理正式公告。

文化部表示，自2009年起，文化部依《文化資產保存法》登錄認定的重要傳統工藝保存者數量已達23項31案，其中原住民族重要傳統工藝為7項7案。「卑南族tu’tu’木雕」呈現卑南族人豐富的歷史記憶與藝術美學，在部落社會儀式、生活器物與文化傳承中，均有不可替代的重要地位；獲登錄將有助提升卑南族木雕工藝在台灣文化資產中的能見度，並強化「建和部落（Kasavakan）」後續技藝保存工作。

Haku哈古（陳文生）1943年出生於台東建和部落，為卑南族建和部落第69代頭目，42歲開始從事木雕創作，並積極參與部落文化推廣與族人培訓。他的雕刻題材中，透露出卑南族階層人物與部落文化的轉變。相較於早期排灣族的淺浮雕作品，Haku哈古的立體雕刻更具現代性，跳脫過往對於傳統圖案或符號的複製，加入更多個人情感。Haku哈古的木雕藝術與卑南族文化不可分割，每件作品都展現一個卑南族故事，風格兼具傳統精神與當代思維。

Haku哈古的立體雕刻跳脫過往對傳統圖案或符號的複製，加入更多個人淳樸而豐富的情感。（文化部提供）Haku哈古的立體雕刻跳脫過往對傳統圖案或符號的複製，加入更多個人淳樸而豐富的情感。（文化部提供）

審議委員王昱心於審議會表示，Haku哈古從事木雕創作已逾40年，經歷不同時期原住民木雕藝術的發展，依然維持一貫風格，未受潮流影響。Haku哈古獨鍾以祖靈傳說、祭儀及生活敘事做為創作素材，不但將祖訓當做自己身為頭目傳人的責任，更試圖用木雕讓人看到卑南族人的傳統信仰與價值。文化部表示，未來將依《文化資產保存法》相關規定，協助保存者推動保存維護工作，並與地方政府及部落合作，從制度支持、保存記錄到師徒制傳習等面向，全面促進卑南族木雕文化的持續發展，使珍貴的原住民族文化資產得以永續傳承。

