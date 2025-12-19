自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】《再見鋼琴》

2025/12/19 05:30

《再見鋼琴》 夏夏著，時報出版《再見鋼琴》 夏夏著，時報出版

夏夏著，時報出版

「一台被演奏的鋼琴，是樂器；一台被遺忘的鋼琴，只是笨重的家具。」鋼琴盤踞家中一大片空間，響起的琴音更是日復一日穿牆入耳，如此占據生活的存在，自然成為複雜情感的載體。夏夏從就讀音樂班、音樂系的背景出發，透過歷時多年的寫作計畫，寫下三十餘篇圍繞著鋼琴的訪談。訪談對象不乏音樂圈藝術家，如盧易之、V.K克、王榆鈞等，不過本書顯然與名人傳、勵志書相反，更關注那些曾告別鋼琴的各行各業人士，著墨在個人與家庭為了學鋼琴所做出的漫長犧牲，以及長大後是否與鋼琴重逢，又呈現什麼姿態。鋼琴明明是奢侈品，要價一間公寓或「五百坪土地」，但在台灣一九八〇至九〇年代的音樂學習狂熱下，許多家長卻大手一揮買入，無論孩子有無天賦，於是鋼琴可能是浪漫優雅的夢想，也可能是刻苦的癥結、塵封的記憶。如夏夏在書中穿插的自述，她原先自認「不夠耀眼」、對父母充滿怨言，到現今教孩子彈琴，自稱「把握練琴空檔的凡人」，並完成十台琴、十首曲的錄音計畫，鋼琴於她的意義一變再變，從被動填鴨，到開闊享受。本書獻詞為「獻給我的父母」，或許這就是她與栽培她學琴二十多年的「普通父母」所達成的和解。這樣的歷程，許多小時候學過樂器的人大概都能有所感，並在本書中遇見與自己相仿的生命樣態。（黑白）

