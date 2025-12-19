自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】干貝小雞出任務

2025/12/19 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／韓情

我們家人愛吃，也愛做菜。家人團聚，總少不了一桌美食相迎。大女兒因工作旅居國外，吃遍各地美食後，練就一身好手藝，每次回娘家總能端出幾乎原汁原味的中西佳肴，讓人驚豔。小女兒自小在廚房幫忙，也默默學會不少竅門，卻始終沒有機會真正執掌過廚房。

如今我已七十餘歲，兩個女兒各自成家後，平日一人多是以清淡簡餐度日。這兩年明顯感覺自己在廚房裡的節奏變慢了許多，好在女兒們懂事，每逢家族團聚，姊姊主廚、妹妹助理，聯手變化出一道道創新的美味料理，替我分擔了不少。

今年過完農曆年，大女兒一家回去後，小女兒忽然對我說：「媽，往後我回娘家，就由我來接手廚房吧！妳年紀大了，該好好休息讓我為妳服務。我偷偷學了幾道家常料理，每次回來就煮給妳嘗，喜歡的，我就收進『老媽的養生食譜』裡，等妳晚年，我天天做給妳吃。」那一刻，一股暖流上心頭，心想：「有女兒真好！」

她不只動手做，還替我徹底檢查廚具與冰箱，清掉過期食材，更新用了多年的不沾鍋和砧板，並叮嚀我：「不沾鍋若有刮痕或塗層剝落就要換掉，以免有害物質釋出。砧板也需要定期更新，以免上面的刻痕滋生細菌。」語氣既認真又貼心。

此後，每隔兩週，她總是提著大包小包回娘家，繫上圍裙洗手做羹湯。看著她俐落切菜下鍋的專注神情，我突然有種時光倒流的錯覺，彷彿當年還是小女孩的她，如今已經能獨當一面地照顧我，感到無限欣慰。她知道我偏愛雞肉和魚，尤其是過年時對姊姊的香煎干貝讚不絕口，於是古靈精怪的她乾脆替這食譜取了一個有趣的名字──「干貝小雞出任務」。光聽這名字，我就笑了好久。轉眼間，這份「任務」已經持續了逾半年。

以往炎夏酷暑，我總沒什麼胃口，一個人常偷懶隨便打發一餐，但今年不同了。每到週末，她端上桌的總是色香味俱全的營養美食，而且還有著好聽的名稱，如：杏鮑菇雞柳佐香煎干貝綠花椰、番茄洋蔥蘑菇雞肉乾拌麵、打滷麵佐奇異果干貝、清蒸鱸魚鬥豆腐、澎湃雞肉瑤柱香菇豌豆粥、日式牛蒡香菇雞肉炊飯……一道道料理，在我的驚喜與讚歎中，都收進食譜中。半年多來，不僅累積了二十餘種佳肴，更溫暖了我的心，甚至因為太過美味，我還幸福地「增胖」了兩公斤。

「干貝小雞出任務」圓滿進行中，看起來是廚房裡的接力，其實是女兒對我的關愛；表面上是美食佳肴，實質上卻是深厚的孝心。原來，幸福也可以這麼簡單，那就是：有人為妳忙碌於廚房，有人為妳設計專屬食譜，有人陪著妳吃飯，然後告訴妳──妳被好好地愛著。

