藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】造型甜點 太可愛不忍吃

2025/12/19 05:30

樂天小熊燒嬌小可愛，吃起來不會有違和感，現在只有大分跟釧路分店才有賣。（劉黎兒攝）樂天小熊燒嬌小可愛，吃起來不會有違和感，現在只有大分跟釧路分店才有賣。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

皮卡丘甜甜圈實在太可愛了，不忍咬下去，只好留在櫃子裡觀賞。（劉黎兒攝）皮卡丘甜甜圈實在太可愛了，不忍咬下去，只好留在櫃子裡觀賞。（劉黎兒攝）

日本有家甜甜圈店近年定期推出寶可夢甜甜圈，皮卡丘實在太可愛了，反而讓我沒出手去買，因為到手後不忍心吃。日本流行將動漫角色或流行人物甜點化，我每次都很躊躇，即使喜愛，也常怕吃到臉部，只停留在櫃子前觀賞程度而已。

日本人喜歡把臉印在各種禮品上，自己或剛出生的嬰兒、情人或家族的照片面孔，可以印在銅鑼燒、馬卡龍、餅乾等上面，然後加上祝福或加油的話等。幸好我沒收到這樣的禮物，否則有點不知如何是好，要咬下好友微笑的面孔，實在有點抗拒；特製「顏菓子」費用昂貴，但似乎驚奇效果高，還是有人訂製。

外出旅遊時，看到有把江戶末期浪士隊新選組的主要偶像印在餅乾上，就覺得距今較久的歷史人物，吃了或許還比較OK。我去了幾次日本新一萬日圓大鈔肖像澀澤榮一家鄉的埼玉縣深谷市，當地和菓子名店做了印有澀澤臉孔的最中（薄皮紅豆餅），內含白腰豆，一看就知道是美味的和菓子，價格不貴，但還是沒買，一方面澀澤雖然是導入「日圓」的歷史性金融家，甚至在教育、福祉及文化等都有貢獻，但面貌不吸引人，最主要還是不想咬他的面孔！

日本也有許多菓子，不是用印刷的，而用鐵製模具燒烤，像是人形燒、鯛魚燒等。人形燒，若是造型比較抽象或插畫感、漫畫感強烈的七福神等娃娃，吃起來很順口，但輪廓很清楚就有點不忍，如鎌倉大佛高德院附近賣的大佛燒，雖然買了一次，發現要咬大佛的臉有點違和感！

也有既可愛又不會抗拒的燒烤菓子，如鯛魚燒，或動物燒如速食店儂特利（Lotteria）的樂天小熊燒，個體較小，吃的時候較沒咬臉的感覺。原本東京中野的儂特利有賣，燒烤時奶油味香濃誘人，是我日常甜點，但今年3月儂特利被善商合併後，型態變更，若想吃，日本只剩大分跟釧路分店有賣。此外，東京神樂坂的Peko醬燒也超級可愛，全日本只此一家，一天可以賣出一千多個，或許跟寶可夢不同，不是彩色的，還算吃了也開心的顏菓子！

