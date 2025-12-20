自由電子報
藝術文化

【藝週末．國際藝聞】「蒂妲．史雲頓：進行中」 影藝交織的創意星圖

2025/12/20 05:30

蒂姆．沃克為蒂妲．史雲頓拍攝的時尚影像。（蒂姆．沃克攝影，Eye電影博物館提供）蒂姆．沃克為蒂妲．史雲頓拍攝的時尚影像。（蒂姆．沃克攝影，Eye電影博物館提供）

文／林昱晴

荷蘭阿姆斯特丹Eye電影博物館即日起至2026年2月8日，舉辦「蒂妲．史雲頓：進行中」（Tilda Swinton - Ongoing）展覽，呈現穿越藝術多元向度、凝視創作靈魂的詩意旅程，觀眾得以進入史雲頓的創意星圖，透過她與德瑞克．賈曼（Derek Jarman）、賈木許（Jim Jarmusch）、阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）、盧卡．格達戈尼諾（Luca Guadagnino）、喬安娜．霍格（Joanna Hogg）、奧利維耶．塞拉德（Olivier Saillard）、蒂姆．沃克（Tim Walker）與阿比查邦．韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）等8位摯友暨創作夥伴的聯袂之作，共構一座關於記憶、時間、身體與靈性的多重宇宙。

其中，時尚史學家塞拉德與史雲頓攜手策畫「時尚劇場」，展出她個人收藏的戲服、紅毯禮服與家族遺物，並以現場演出的形式，呈現時光與記憶的織構。攝影師蒂姆．沃克與阿比查邦則造訪她的家宅，拍攝冥想式的影像作品。自1986年起，史雲頓與賈曼合作7部作品，為了向啟蒙導師賈曼致敬，首度公開展出2人珍藏的物品以及從未公開的超8影片，並重映他們1986年首度合作的《浮世繪》（Caravaggio），重返史雲頓電影旅程起點。

