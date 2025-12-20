【藝週末．國際藝聞】藝術屬於生活 露絲．阿薩瓦紐約大型回顧展

紐約現代藝術博物館露絲．阿薩瓦回顧展現場。（Photo：Jonathan Dorado © 2025 Ruth Asawa Lanier, Inc.，Courtesy David Zwirner，紐約現代藝術博物館提供）

文／朱懿珉

露絲．阿薩瓦（Ruth Asawa）的雕塑如同風中懸浮的詩篇，由金屬絲線延展出思緒的細密迴圈。她不以雕塑模仿自然，而是讓自然運行的法則在她手中重生──那些如水滴般垂墜、藤蔓般蔓延的有機結構，皆在無形中回應著重力與空氣之間的微妙協商。每件雕塑自成封閉又對外開放的宇宙，從內核向外擴張、層層疊生，構築出纏繞綿延的生命流動感受。

1926年出生於加州日裔美籍家庭的阿薩瓦，在1942年因二戰反日浪潮，而和家人被強行送往聖安妮塔賽馬場的日裔集中營，與同遭拘禁的迪士尼工作室動畫家們共同生活與創作，隨後在阿肯色州的羅威爾集中營完成了高中學業。在壓抑和隔離的極端環境中，她藉由藝術尋求表達情感的管道，這也成為她日後積極推動兒童藝術教育的信念基礎。

紐約現代藝術博物館（MoMA）舉辦露絲．阿薩瓦大型回顧展，透過金屬絲線雕塑、素描、水彩與公共藝術計畫等逾300件作品，全面梳理她60年的藝術生涯。社群與公共精神始終是阿薩瓦藝術生命的核心，她相信藝術屬於生活，教育屬於社會，創作與日常之間並無界限，因而成為舊金山灣區乃至全美藝術教育的先鋒。展期至2026年2月7日。

