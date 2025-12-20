自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】徜徉2025落山風藝術季 看！海口 Hey, Haikou!讓藝術品走出展館

2025/12/20 05:30

走進村落展區成為今年最大亮點，圖為陳淑燕〈海口ㄟ風，鹹鹹的〉。（記者蔡宗憲攝）走進村落展區成為今年最大亮點，圖為陳淑燕〈海口ㄟ風，鹹鹹的〉。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島最具人氣的冬季盛事「落山風藝術季」，今（20）日正式登場。看海美術館今年氣勢如虹，截至10月觀光人次已衝破49萬大關，創下歷年新高，屏東縣長周春米昨率先開箱展區，從海堤上的巨型眼睛到隱身村落的「職人貓咪」，以及由日本料理職人操刀的「海口食堂」，處處充滿驚喜。周春米熱情邀請國人，一起到國境之南吹風、看海、品味這場「風」的盛宴。

落山風藝術季沙灘裝置藝術迷人，圖為李蕢至〈風逕〉。（屏縣府提供）落山風藝術季沙灘裝置藝術迷人，圖為李蕢至〈風逕〉。（屏縣府提供）

今年藝術季規畫3大展區，以「風、旬、海」為軸線，串連3處地景，共有法、美、日等16位藝術家參與，讓藝術品走出展館。最大亮點莫過於藝術走進「村落」，日本藝術家山內庸資創作的5隻「職人貓咪」公仔，化身手捧啤酒與黑輪的「村落老闆娘」，幽默地融入海口村巷弄，成為遊客爭相打卡的焦點；藝術家游文富則以石磚與竹編，將廢棄石頭屋變身為〈有風味（位）〉的雅室。此外，每週六、日限量預約的「海口食堂」，由日本料理職人對中大剛、森本由美與當地居民共創，利用當季漁獲作物烹調，讓遊客在一盒風土料理與月琴聲中，細細品味海口故事。

葉文凱〈墜落沙灘的寶石〉，內藏3本在地文學。（屏縣府提供）葉文凱〈墜落沙灘的寶石〉，內藏3本在地文學。（屏縣府提供）

轉往港灣與美術館，視覺震撼接踵而來。曾經的廢棄候船室，如今展出藝術家劉棟的纖維藝術，他以數千片布料堆疊出宛如油畫般的大地與海洋，層次精密令人嘆為觀止。海堤上則有法國藝術家艾斯特．卡瑟爾的〈來自四面風的回響〉，白天是一隻凝視大海的巨眼，夜晚則浮現多重目光，引導旅人轉換視角。沙灘區則展出墨西哥藝術家Lua的〈紅珊瑚之亭〉、李蕢至的竹構〈風逕〉等8件作品，讓民眾在強勁風勢中，感受藝術與自然的對話。

縣府傳播暨國際事務處預告，備受期待的重頭戲《海口狂想曲》，將於明年1月3日傍晚5點在海口沙灘盛大開演，由當代電影大師樂團以搖滾開場，結合創造焦點馬戲團、日系築夢一輪車俱樂部與何曉玫MeimageDance舞團，打造一場「台式芭比狂歡派對」。藝術季展期至明年3月1日止，現場設有「海咖啡」及「海角電話亭」，相關內容詳詢「落山風之吹風看海地」臉書。

