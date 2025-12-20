自由電子報
【藝術文化】台文館愛．愛爾蘭開幕 展出島至島的文學之愛

2025/12/20 05:30

作家喬伊斯使用的拐杖與手提箱首度來台亮相，文物借自「蘇黎世喬伊斯基金會」。（台文館提供）作家喬伊斯使用的拐杖與手提箱首度來台亮相，文物借自「蘇黎世喬伊斯基金會」。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台灣文學館昨（19）日舉辦年度國際大展「愛．愛爾蘭─島至島的文學之愛展」開幕式，展出借自蘇黎世喬伊斯基金會、愛爾蘭國家圖書館、紐約公共圖書館授權複製的珍貴文物、手稿與劇照，並結合聲音、互動設計、動畫與沉浸式影像，帶領觀眾深入感受愛爾蘭文學的創作脈動與思想能量。

台文館「愛‧愛爾蘭─島至島的文學之愛」特展開幕典禮來賓大合照。（台文館提供）台文館「愛‧愛爾蘭─島至島的文學之愛」特展開幕典禮來賓大合照。（台文館提供）

展覽亮點包括首度來台的喬伊斯《芬尼根的守靈夜》創作筆記、寫給兒子與孫子的信件〈哥本哈根的貓〉，與《尤利西斯》出版推手希爾薇雅．畢奇往來信件，以及其隨身小手提箱與手杖。另展出愛爾蘭國家圖書館授權複製的蓋爾語資料與奚尼手稿，以及紐約公共圖書館提供的葉慈手稿與貝克特劇照，珍貴文物齊聚一堂。

展覽由文化部常務次長徐宜君、台文館館長陳瑩芳、前駐愛爾蘭大使楊子葆、台灣愛爾蘭研究學會理事長謝志賢等人揭幕，並以愛爾蘭民謠豎琴演奏揭開序幕，《都柏林人》台語版譯者劉盈成現場朗讀〈兩位好漢〉片段，展現島嶼文學跨語言、跨文化的深層對話。

徐宜君表示，文學是最能觸動人心的文化媒介，台灣與愛爾蘭同為島嶼社會，在殖民歷史、文化認同與語言處境上展現高度共鳴。這次展覽透過王爾德、葉慈、喬伊斯等作家的作品，呈現愛爾蘭如何將歷史創傷轉化為世界文學能量，與台灣經驗形成對照。

陳瑩芳指出，展覽構想早在疫情前即已醞釀，克服借展與疫情挑戰後，在文化部黑潮計畫支持下實現，呈現愛爾蘭文學百年發展脈絡，讓台灣觀眾從他者經驗中看見自身歷史與文化身影。展覽即日起至明年3月8日。

