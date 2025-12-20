自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025世界的讀字公民今日登場 牯嶺街封街辦創意書香市集

2025/12/20 05:30

「牯嶺街書香創意市集」多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（獨立出版聯盟提供）「牯嶺街書香創意市集」多達300攤，在台北牯嶺街連續2天封街舉行。（獨立出版聯盟提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2025世界的讀字公民」今、明（20、21日）登場，活動由奇異果文創事業有限公司主辦、獨立出版聯盟與南海藝工作室承辦，結合大型「牯嶺街書香創意市集」，於台北牯嶺街1號一帶封街舉行，集結逾300位攤主參與，並於二二八國家紀念館1樓展演廳舉辦國際論壇，邀請來自印尼、韓國、新加坡、馬來西亞、西班牙等地的出版人與獨立書店經營者，聚焦當代獨立出版與「一人出版社」的實務經驗與生存結構。

主辦單位表示，「世界的讀字公民」是結合閱讀行動、出版實作與公共討論的國際交流計畫，今年再次選擇牯嶺街這條舊書街做為主要舞台，透過封街市集與國際論壇並行的形式，呈現「書如何被做出來，又如何在各地活下來」。市集主題為「畫字遊」，結合閱讀、書寫、繪畫與現地互動設計，鼓勵參與者實際介入創作與出版的生成過程，而非僅止於消費行為。攤位內容涵蓋古冊舊書、獨立出版、藝術小誌、詩文工藝、繪本漫畫與現地創作行動，並沿街設計超過125種互動遊戲，包含閱讀遊戲、創作實作與街頭展演。

來自西班牙、韓國、印尼、新加坡、馬來西亞、日本、澳門、香港及中國的獨立出版人與書店工作者，也到場設攤，內容涵蓋短講、唸歌、落語、漫才、單口喜劇、馬路論壇與快閃表演。為呼應25週年，市集也推出「5×5賓果集章」活動，串連書攤與創作者，鼓勵民眾透過實際走訪與交流。

另一項重點活動「2025世界的讀字公民 國際獨立出版論壇」，邀請多國出版人分享各地書業環境、經營條件與挑戰，從資金、人力到市場結構，具體討論獨立出版在不同文化脈絡中的運作方式，免費入場並提供即時中文口譯。詳詢獨立出版聯盟官網。

