【藝術文化】林榮三文化公益基金會贊助 台絃偏鄉教學台東成果發表

2025台絃「偏鄉巡迴教學計畫」台東成果發表會，台絃團長鄭斯鈞（左6）、林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬（右6），與出席的師生們合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台東報導〕台灣絃樂團自2014年展開「偏鄉巡迴教學計畫」，由台絃提供樂器資源及師資，前進新北烏來及台東地區教學絃樂，每年12月舉辦成果發表，今年已邁入第12年，其中，台東成果發表於昨（20）日進行，已連續第3年贊助的林榮三文化公益基金會，由執行長蔡素芬親自出席，鼓勵同學珍惜這段學習歷程，同時也承諾，明年將會繼續贊助。

學生們很重視發表會，每次都著傳統服飾盛裝出席。（記者凌美雪攝）

發表會依慣例，由學生依序進行獨奏，然後再進行大合奏。其中好幾位同學展現了長足的進步，從最初的2266，漸漸地趕上節拍，現在已可以順暢地展現出旋律的優美特質，獲得觀眾熱烈讚賞。

請繼續往下閱讀...

每年發表會，學生家長們都踴躍出席，給予最大支持。（記者凌美雪攝）

比如學小提琴的洪沈宣尨，問他有沒有覺得自己進步不少，他自信地說，因為每天都努力練習。而每次上課來回都要花2小時以上路程的陳樂希，雖然由小提琴改學大提琴只有2年，但愈學愈有興趣，目前自學高一的她開心地說，每天在家至少練習超過3小時，如果有機會，不排除報考大學的音樂系。

談到推動這項計畫至今的感想，台絃團長鄭斯鈞說，由於計畫對學生完全免費，報名時都很踴躍，但學生往往在初接觸以後，發現很難，每次練習都很辛苦，所以，能持續至今的都很了不起。在學習中可以學到的東西，比如曲子練成的成就感，或失敗的挫折感，都是成長過程必經的歷程。鄭斯鈞也提到，今年發表會人數只有8人，比去年少2位，其中一位同學是因為生病離開，這是最讓他感到遺憾的事。

鄭斯鈞特別提到，因為音樂的學習中斷很可惜，能幸運獲得林榮三文化公益基金會的支持贊助，真的非常感謝；因此，也於發表會中致贈感謝狀，由基金會執行長蔡素芬代表接受。

蔡素芬說，連續3年來參觀成果發表，很感動家長都陪伴孩子一起來，「每年我們都提早一天來與老師們聊聊，了解到他們每次教課，都從西部開車繞半個台灣來到台東，只為了教導及陪伴孩子們學習，很令人敬佩。」

蔡素芬也勉勵孩子們上台表演可以放輕鬆，不必太緊張，「不管熟不熟練，只要想到人生中不管快樂或悲傷都有音樂的陪伴，以後長大還會想到這段難得的經歷，心血來潮時，還可拿起琴拉一下，就很值得。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法