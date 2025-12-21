自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】林榮三文化公益基金會贊助 台絃偏鄉教學台東成果發表

2025/12/21 05:30

2025台絃「偏鄉巡迴教學計畫」台東成果發表會，台絃團長鄭斯鈞（左6）、林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬（右6），與出席的師生們合影。（記者凌美雪攝）2025台絃「偏鄉巡迴教學計畫」台東成果發表會，台絃團長鄭斯鈞（左6）、林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬（右6），與出席的師生們合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台東報導〕台灣絃樂團自2014年展開「偏鄉巡迴教學計畫」，由台絃提供樂器資源及師資，前進新北烏來及台東地區教學絃樂，每年12月舉辦成果發表，今年已邁入第12年，其中，台東成果發表於昨（20）日進行，已連續第3年贊助的林榮三文化公益基金會，由執行長蔡素芬親自出席，鼓勵同學珍惜這段學習歷程，同時也承諾，明年將會繼續贊助。

學生們很重視發表會，每次都著傳統服飾盛裝出席。（記者凌美雪攝）學生們很重視發表會，每次都著傳統服飾盛裝出席。（記者凌美雪攝）

發表會依慣例，由學生依序進行獨奏，然後再進行大合奏。其中好幾位同學展現了長足的進步，從最初的2266，漸漸地趕上節拍，現在已可以順暢地展現出旋律的優美特質，獲得觀眾熱烈讚賞。

每年發表會，學生家長們都踴躍出席，給予最大支持。（記者凌美雪攝）每年發表會，學生家長們都踴躍出席，給予最大支持。（記者凌美雪攝）

比如學小提琴的洪沈宣尨，問他有沒有覺得自己進步不少，他自信地說，因為每天都努力練習。而每次上課來回都要花2小時以上路程的陳樂希，雖然由小提琴改學大提琴只有2年，但愈學愈有興趣，目前自學高一的她開心地說，每天在家至少練習超過3小時，如果有機會，不排除報考大學的音樂系。

談到推動這項計畫至今的感想，台絃團長鄭斯鈞說，由於計畫對學生完全免費，報名時都很踴躍，但學生往往在初接觸以後，發現很難，每次練習都很辛苦，所以，能持續至今的都很了不起。在學習中可以學到的東西，比如曲子練成的成就感，或失敗的挫折感，都是成長過程必經的歷程。鄭斯鈞也提到，今年發表會人數只有8人，比去年少2位，其中一位同學是因為生病離開，這是最讓他感到遺憾的事。

鄭斯鈞特別提到，因為音樂的學習中斷很可惜，能幸運獲得林榮三文化公益基金會的支持贊助，真的非常感謝；因此，也於發表會中致贈感謝狀，由基金會執行長蔡素芬代表接受。

蔡素芬說，連續3年來參觀成果發表，很感動家長都陪伴孩子一起來，「每年我們都提早一天來與老師們聊聊，了解到他們每次教課，都從西部開車繞半個台灣來到台東，只為了教導及陪伴孩子們學習，很令人敬佩。」

蔡素芬也勉勵孩子們上台表演可以放輕鬆，不必太緊張，「不管熟不熟練，只要想到人生中不管快樂或悲傷都有音樂的陪伴，以後長大還會想到這段難得的經歷，心血來潮時，還可拿起琴拉一下，就很值得。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應