【藝術文化】音樂人文物捐台灣音樂館 拓史料典藏版圖

音樂人劉福助捐贈歌本、唱片、海報、樂譜等。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立傳統藝術中心台灣音樂館前（19）日在台灣戲曲中心舉行「《傳韻台灣，共譜時代》114年度台灣音樂文物捐贈記者會暨音樂會」，此次共6位捐贈者珍貴史料入藏，包括作曲家陳泗治及沈錦堂、音樂人劉福助及林沖、民族音樂學家呂炳川、影音紀錄者吳燦興等，總計5000餘件文物入庫，從手稿、影像、照片、出版品到樂器皆涵括其中，使台灣音樂史資料脈絡更完整、面向更開闊。

文化部表示，推動典藏的核心，是保存文化記憶、延續情感與歷史，音樂文物更是台灣文化的重要基因。每一次捐贈，都是將個人珍藏轉化為全民共享的文化資產，為台灣音樂發展留下註記，未來將持續透過整理研究、數位化與策展推廣，使手稿、錄音與影像走出庫房。傳藝中心表示，此次6位創作者與家屬的慷慨捐贈，也再次證明文化保存是一場由社會共同完成的行動。傳藝中心與台灣音樂館近年在徵集文物與活化再利用上的成果頗豐，期盼與各界攜手，讓台灣的聲音被更多人聽見、被世界看見。

今年度捐贈內容橫跨創作、通俗音樂、民族音樂採集到影音紀錄，呈現台灣音樂史多向度的樣貌。陳泗治家屬2度捐贈手稿影本、筆記與出版品，使其創作脈絡得以更清晰梳理；沈錦堂家屬捐贈文物並全數讓與作品著作財產權，開啟音樂公共再利用的重要一頁；民族音樂學家呂炳川長年田野成果帶來大量錄音影像資料，使採集現場得以被保存；而影音紀錄者吳燦興留下的大量傳統音樂、戲曲演出影帶在數位化後重現舞台呼吸；通俗音樂領域則因林沖與劉福助相關文物捐入，使館藏面向更加多元豐厚。

這些文物史料跨越年代、族群與媒介，從古典創作到通俗歌曲、從部落現場聲音到影像記錄，每一份入藏都是未來重新理解台灣音樂的重要入口。

