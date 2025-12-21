自由電子報
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】老公退休 生活重修

2025/12/21 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

老公退休不上班，原本的生活模式一定會有所改變，如何避免相看就討厭，就得好好調適了……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈樂觀其成〉夫妻雙退 開啟新生活

文／妙憶（桃園市）

當老公說要退休時，我的第一個反應不是擔心，而是「太好了！」

因為我覺得，人生不應該只有工作。能在身體還健康的時候，放下職場壓力，開始過自己想要的生活，是一種幸福。

被資遣的這幾個月，我過得比想像中自在。每天能按照自己的步調生活，做以前想做卻沒時間完成的事。這樣的生活，讓我重新找回自己，也更期待老公能一起加入。

我們是晚婚夫妻，相處的時間本就珍貴。如果能在經濟無虞的情況下退休，一起旅行、散步、煮飯，甚至只是安靜地待在家裡，我覺得那才是真正的生活。

我也聽過有人說，老公退休後，夫妻相處反而出現摩擦。但我相信，只要彼此保有空間與尊重，生活的節奏會找到新的平衡。

退休對我而言，不是結束，而是人生另一段的開始。能與伴侶共享日常、一起和孩子計畫生活，又能各自擁有自由時間，這樣的退休，我樂觀其成。

〈典型宅男〉不用出門 就怕失智上門

文／林秦（高雄市）

從老公提出退休申請的那一刻開始，我已經剉咧等了。並不是害怕老公變成「巨大的垃圾」，而是怕他會得失智症。

老公個性內向，是個放假只想待在自己殼裡的巨蟹座男。只要放假在家，他就是黏在電腦桌前，沉浸在網路世界中，連吃飯也在電腦桌前，真的是網路成癮。老公若有上班，還可以跟社會有連結，一旦退休之後，恐怕他就會變成只縮在自己的殼裡，哪裡都不想去，更肆無忌憚終日與電腦為伍了。

讓我擔心的還有他不喜歡動腦，問他任何問題，通常給的答案是「不知道」。不愛出門又不想動腦，不是屬於失智高風險族群嗎？

我當然會想辦法「拐」他出門，但該使用的各種招數都使用差不多了，甚至還拿婚姻做威脅，奈何老公就是看準了我那只會嘴巴說說的個性，這招也行不通，真的讓我傷透了腦筋。

真的，還沒有找到興趣時，男人真的不要輕言退休，而我想我的煩惱，應該也是很多妻子的共同心聲吧。

〈也滿好的〉老公愛煮 老婆等著吃

文／陳香君（台中市）

當老公跟我說他要退休時，老實說，我的第一個反應不是開心，而是有點恐懼。因為我立刻想到他那個「熱愛烹飪」的習慣，恐怕會更加變本加厲。

老公最喜歡的休閒活動，就是一早跑去市場買魚、買菜，總愛挑那種還沒處理的整條魚回來。明明可以請老闆幫忙切好、洗乾淨，他偏偏堅持要自己動手。從清理到調味，每一個步驟都像在進行一場儀式，只不過這場儀式結束後，整個廚房總是滿是魚鱗和腥味，讓我哭笑不得，但他對烹飪的專注程度卻讓人佩服。

他會細心研究各種料理方式，從殺魚到煎魚，都力求完美。看他投入的樣子，我也常常覺得不可思議──原來退休後的生活，他早就準備好了。

我曾經半開玩笑地對他說：「不然我們開個小吃餐館吧。」但他說只想煮給家人吃，不想把興趣變成工作。想到這裡，我心裡的恐懼也慢慢轉為一種甜蜜的幸福。或許，未來每天回家都有他親手做的美味魚料理，這樣的退休生活也挺好。

〈需要清靜〉畫清界線 爭取喘息空間

文／方欣（台南市）

先生退休不到一週，我家就變了樣，家裡變得更亂，收都收不完，我的清靜空間被他占滿，火氣悶到最高點。

那天，我剛拖完地，他穿著舊拖鞋晃來晃去留下灰痕，吃完東西，垃圾也不收，又把電視音量轉更大；接著，問氣炸鍋用法、抱怨菜販多算他錢。我火氣終於壓不住，衝他吼：「以前我一個人在家多清靜、多自在，你到底懂不懂？」

晚上，兒子在電話中成了我情緒爆發的出口。我指著沙發上的他大吼：「你就像一尊顧我怨的神主牌！啥咪攏無做，啥咪攏愛管！我需要空間！」他被我嚇到跳起來。

隔天，我立刻展開行動，報名社區排舞課，宣布：「我每天下午2點到4點不在家。這段時間家裡你管，不准來吵我練舞！」我很清楚，我不主動畫清界線，我就會變成他的打掃傭人。

現在，靠著排舞課，我成功為自己爭取到專屬的「喘息空間」，也逼得他學習獨立，讓我們的退休生活找到新的平衡點。

