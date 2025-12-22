【藝術文化】郎朗攜手吉娜．愛麗絲台北首演 夫妻雙鋼琴合奏《動物狂歡節》

郎朗（前左）攜手同為鋼琴家的妻子吉娜．愛麗絲（前右）首登台北國家音樂廳演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕郎朗與同為鋼琴家的妻子吉娜・愛麗絲（Gina Alice）首次在台灣以雙鋼琴的形式合體，昨（21）日下午在台北國家音樂廳首演，夫妻兩人透過默契十足的靈動對話，為冬日陰雨的午後注入溫暖的想像，郎朗還在安可曲演奏了電影《樂來越愛你》男女主角的主題旋律，讓整場音樂會在充滿愛裡劃下句點。

高顏質的吉娜（前右）與郎朗（前左）合體謝幕。

（記者凌美雪攝）

被《紐約時報》譽為「古典星球上最炙手可熱的藝術家」，郎朗於1999年17歲時代打演出柴可夫斯基《第1號鋼琴協奏曲》，一夕爆紅，迅速躍升為全球知名的鋼琴巨星。

請繼續往下閱讀...

2019年，郎朗與德韓混血的吉娜結婚，兩人相差12歲，在音樂會同台有一種最萌年齡差的粉紅泡泡，雖然郎朗已經43歲，吉娜也已經31歲，但在鋼琴的兩邊相對望，吉娜仍時時散發出小女孩的純稚氣息。兩人以雙鋼琴形式演出聖桑經典《動物狂歡節》，將音樂廳化為一座繽紛的聲音動物園，生動刻畫獅子的威嚴、天鵝的幽雅等動物角色的姿態，成為全場一大亮點。

此次音樂會由指揮準・馬寇爾（Jun Märkl）率NSO國家交響樂團共同演出，下半場便是讓觀眾重溫柴可夫斯基的《第1號鋼琴協奏曲》，距離上一次郎朗在台灣演出此曲已經是20年前，時隔多年再度現場詮釋，從開場的雄壯氣勢到快板段落精準如火花的節奏掌控，郎朗以更趨內化且細膩的層次感，讓人看到年少時的鋒芒淬鍊為大師的心境轉變，撼動全場。

就在觀眾不斷地喝采與期待中，郎朗再度坐下來，以悠婉的琴音彈奏出收錄於其最新專輯中的〈Mia & Sebastian’s Theme （From "La La Land"）〉，這是標誌著電影《樂來越愛你》愛情主題的曲目，彷彿也訴說著郎朗首次攜手愛妻登國家音樂廳舞台的心意。

音樂會巡演接下來將於23日首訪台中國家歌劇院演出，且開放正式彩排讓300位學子進入音樂廳近距離觀摩。詳詢MNA。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法