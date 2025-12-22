【藝術文化】嘉義城市博覽會吸人潮 透過「嘉私選物」理解宜居風景

「嘉私選物 CHIAYI GOODS」著眼嘉義群山環繞的宜居特色，蒐集陳澄波、林國治等嘉義畫家及現代攝影作品中的嘉義山景，打造嘉私選物限定山景明信片。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／嘉義報導〕嘉義市府文化局攜手創意團隊平凡製作、大象設計策畫「320+1嘉義市城市博覽會」，自12月12日開幕以來，人潮持續增加，其中宜居城市主題區特展「嘉私選物」成為焦點，展覽於擁有百年歷史的「嘉義舊監獄宿舍群」打造一座無圍牆的城市選物店，精選超過45件與嘉義生活相關的「物」與「事」，邀請觀眾從選物出發，理解城市如何在時間累積中形塑宜居樣貌。即日起展出至12月28日。

策展團隊指出，展覽開幕後，週末來客數明顯成長，其中，「自然選物」展區邀請嘉義植物科普作家「胖胖樹」王瑞閔擔任植藝顧問，精選單子紅豆、美洲橡膠等代表性植物，回應北回歸線穿越嘉義所形塑的氣候條件，也回溯日治時期嘉義做為熱帶樹種育苗試驗重鎮的歷史脈絡。

同一展區也蒐集陳澄波、林國治等嘉義畫家，以及當代攝影作品中的嘉義山景意象，製作限定山景明信片。策展團隊表示，群山環繞是嘉義長期被忽略卻深植市民生活的城市特質，透過畫作與攝影的並置，讓觀眾重新觀看這座城市與自然之間的關係。

除自然選物外，「人文選物」展區展出國家薪傳獎得主、嘉義交趾陶藝師呂勝南的作品「龍生九子」，並呈現木雕神像從雛形到完成的製作歷程，說明信仰文化如何形塑嘉義的城市性格；「城市選物」則透過浮空投影，呈現嘉義大車站計畫的未來想像。

