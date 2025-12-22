自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】嘉義城市博覽會吸人潮 透過「嘉私選物」理解宜居風景

2025/12/22 05:30

「嘉私選物 CHIAYI GOODS」著眼嘉義群山環繞的宜居特色，蒐集陳澄波、林國治等嘉義畫家及現代攝影作品中的嘉義山景，打造嘉私選物限定山景明信片。（記者董柏廷攝）「嘉私選物 CHIAYI GOODS」著眼嘉義群山環繞的宜居特色，蒐集陳澄波、林國治等嘉義畫家及現代攝影作品中的嘉義山景，打造嘉私選物限定山景明信片。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／嘉義報導〕嘉義市府文化局攜手創意團隊平凡製作、大象設計策畫「320+1嘉義市城市博覽會」，自12月12日開幕以來，人潮持續增加，其中宜居城市主題區特展「嘉私選物」成為焦點，展覽於擁有百年歷史的「嘉義舊監獄宿舍群」打造一座無圍牆的城市選物店，精選超過45件與嘉義生活相關的「物」與「事」，邀請觀眾從選物出發，理解城市如何在時間累積中形塑宜居樣貌。即日起展出至12月28日。

策展團隊指出，展覽開幕後，週末來客數明顯成長，其中，「自然選物」展區邀請嘉義植物科普作家「胖胖樹」王瑞閔擔任植藝顧問，精選單子紅豆、美洲橡膠等代表性植物，回應北回歸線穿越嘉義所形塑的氣候條件，也回溯日治時期嘉義做為熱帶樹種育苗試驗重鎮的歷史脈絡。

同一展區也蒐集陳澄波、林國治等嘉義畫家，以及當代攝影作品中的嘉義山景意象，製作限定山景明信片。策展團隊表示，群山環繞是嘉義長期被忽略卻深植市民生活的城市特質，透過畫作與攝影的並置，讓觀眾重新觀看這座城市與自然之間的關係。

除自然選物外，「人文選物」展區展出國家薪傳獎得主、嘉義交趾陶藝師呂勝南的作品「龍生九子」，並呈現木雕神像從雛形到完成的製作歷程，說明信仰文化如何形塑嘉義的城市性格；「城市選物」則透過浮空投影，呈現嘉義大車站計畫的未來想像。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應