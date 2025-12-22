自由電子報
【自由副刊．極短篇】 陳信安／時光機

2025/12/22 05:30

◎陳信安◎陳信安

◎陳信安

路上不同時空的臉，在捷運站、在大樓牆外，也常和公車一起奔跑。

二十歲捏著一疊紙鈔，時光機中紫色水晶燈折射出淡淡的薰衣草味，躺在不織布的操作台上，機長為我戴上鈦金屬眼球護罩，「三、二、一！」隔著眼罩，仍可以感受到眼角的強光，正穿越時空的蟲洞；旅行中途的補給，從小瓶罐中抽出液體，打入額頭與兩眉間，將淚溝和笑紋一同抹去。

「接下來幾天要加強保溼防曬，下一期六個月後再來。」

屬於二十歲的日子，我頂著一張遺忘表情的臉，重新練習愛與失去──用嘴角撐起法令紋，讓淚水匯流凹陷蘋果肌，不同波長的濾片，擊發出深層能量。

時光機外，73號公車即將進站，秒數無聲倒數著，快一點，再跑快一點，只要跑到超越光速，我就能追到二十歲。●

