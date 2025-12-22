【自由副刊．愛讀書】 《死亡可以是溫柔的》

《死亡可以是溫柔的》 郭強生著，天下文化出版

郭強生著，天下文化出版

郭強生（1964-）以十五篇單篇散文串起長篇般結構，將父親疫情中辭世、自己成為「大齡孤兒」、舉辦告別式緣由、為何決定辭去教職、乃至「擁有死亡，而不是被死亡擁有」的心路都一一詳述。承認對孑然一身的慌、任由低潮覆蓋臉龐，繼而漸漸能從茫然四顧的走路回到桌前，一個字一個字把自己拾綴起來，接著想必又廣泛讀了許多書，在緩慢悼亡與赫然驚覺自己永遠成為「局外人」身分中，反思死之奧義。於是，此書一方面是「只有我記得這一切」的記憶巡邏，一方面則如西格麗德．努涅斯在《告訴我，你受了什麼苦？》，希冀有誰能發出一些對死亡的洞見——每一篇文章前都引用某作者某書某段話，這些與老年、衰頹、逢死有關的文字紀錄，郭強生有時冷眼嚴厲看出其軟弱，有時心有戚戚彷彿被戳中，遂透過散文說話，將此刻形成叩問，想知道「生命缺口的更深處」究竟仍有風景，或者僅餘一片令人安心的黑暗？（michelle pan）

