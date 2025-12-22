自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《死亡可以是溫柔的》

2025/12/22 05:30

《死亡可以是溫柔的》 郭強生著，天下文化出版《死亡可以是溫柔的》 郭強生著，天下文化出版

郭強生著，天下文化出版

郭強生（1964-）以十五篇單篇散文串起長篇般結構，將父親疫情中辭世、自己成為「大齡孤兒」、舉辦告別式緣由、為何決定辭去教職、乃至「擁有死亡，而不是被死亡擁有」的心路都一一詳述。承認對孑然一身的慌、任由低潮覆蓋臉龐，繼而漸漸能從茫然四顧的走路回到桌前，一個字一個字把自己拾綴起來，接著想必又廣泛讀了許多書，在緩慢悼亡與赫然驚覺自己永遠成為「局外人」身分中，反思死之奧義。於是，此書一方面是「只有我記得這一切」的記憶巡邏，一方面則如西格麗德．努涅斯在《告訴我，你受了什麼苦？》，希冀有誰能發出一些對死亡的洞見——每一篇文章前都引用某作者某書某段話，這些與老年、衰頹、逢死有關的文字紀錄，郭強生有時冷眼嚴厲看出其軟弱，有時心有戚戚彷彿被戳中，遂透過散文說話，將此刻形成叩問，想知道「生命缺口的更深處」究竟仍有風景，或者僅餘一片令人安心的黑暗？（michelle pan）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應