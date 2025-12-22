自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．X碰到了Y】爸媽人生 不插手

2025/12/22 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳娟瑜

當媽媽在隔兩條街的地方買了個小套房，近兩個月興高采烈地忙進忙出，采薇為媽媽的勇氣喝采。

終於，媽媽說：「歡迎參觀，我的美人窩就是妳的美人窩，隨時來都OK！」采薇懷著好奇，究竟媽媽這一生渴望的心靈樂園會是什麼模樣？

眼前是一個精緻的空間，書架裡都是媽媽摯愛的書，世界名著一整排，書桌上是媽媽的電腦、手寫稿、典雅的燈座，還有一張媽媽18歲時明眸皓齒的清純照片。

采薇此刻和照片中的女主角同齡，她無法理解媽媽這一生為了家人忙碌一輩子，提早退休後竟搬出家另築美人窩。

「爸爸他說……」采薇話都還沒講完，立刻被媽媽制止，「妳不要提他，太煞風景，小薇，妳看我幫妳準備的枕頭套，漂亮吧！」

媽媽跟爸爸的關係緊張不是一朝一夕的事，他們結婚後，只是芝麻綠豆小事都可以吵翻天，媽媽常告訴采薇：「女人要做自己，不然會被壓到底，不見天日了。」爸爸，一個公家機構的中階主管，看不到老婆照顧一兒一女的辛苦，看不慣老婆經常和閨密喝下午茶、追劇，還學年輕人追星、聽演唱會。

「成天往外跑，成何體統？叫妳媽媽回來，不煮飯給我吃，還幹些不三不四的事，買什麼小套房？告訴我她買在哪裡？她為什麼要躲我？」爸爸喝著悶酒，對著采薇和弟弟吼叫，到夜裡12點，爸爸沉沉睡著，家裡方得寧靜。這時，采薇通常是掉著淚默默收拾廚房。

每當爸爸漲紅著臉大發雷霆，采薇想勸他想開一點，「爸，你就好好過自己的日子，別想著要媽媽回來……」「妳就只會站妳老母那邊替她說話，妳哪天是為我想？閉嘴！」

采薇來到我面前時，所有的委屈潰堤成淚人兒，她問：「吳老師，我兩邊都勸不聽，成了夾心餅乾！」

身為家中兒女，爸媽爭吵不斷，加重了孩子的無力感。采薇和高中生弟弟多麼希望爸媽相親相愛過日子，至少讓家中氣氛好一點。如今，一個另築愛巢，躲得遠遠的；一個亂鬧脾氣，不明白老婆這一生到底在爭取什麼？

〈專家提點〉情緒界線 無須越界

我和采薇分享「情緒界線」的概念，指的是身為兒女的孩子無須越過界去處理爸媽的人生難題。

「那是他們的人生，不是妳的人生！那是他們需自行處理的功課，不是妳的功課，妳越過界線去處理，徒增挫折感……」

我這麼引導，采薇抬起臉來，喜出望外地睜亮眼眸問到：「我不是應該幫他們找回對方？」

看到我搖搖頭，采薇恍然大悟地說：「這是他們的人生，不是我的人生；他們要不要破鏡重圓，由他們自行處理，爸媽關係好不好，不是我的責任……」采薇撥雲見日地笑開了臉。她只要拿揑好情緒界線，到媽媽的美人窩，撒撒嬌，賴個床，不提爸爸；回家前，帶點美食安慰老爸，不勸他什麼，做個陪吃晚餐的女兒就好。

采薇終於拿揑到自己身為女兒的情緒界線，如果爸媽再說：「告訴妳媽媽（爸爸）……」，她也能輕鬆自如地回答：「這是你們之間的事，請自己告訴她（他），我不傳話喔！」

