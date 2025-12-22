【家庭plus．生活停看聽】小植栽 看著好心情

圖／Fion強

文／趙貞美

每當我經過院子時，總被眼前美麗的花朵所吸引。那百花齊放的景致，使我心情開朗、平靜放鬆，甚至能帶來激勵與溫馨的感受。然而，這份專屬的愉悅，只在清晨或傍晚短暫出現。

我心想，有沒有一種植物或花卉，能讓我隨時隨地，甚至在日常瑣碎中，也能常保這份愉悅開朗的心情呢？

請繼續往下閱讀...

兩個月前，這個答案竟來自一個被遺忘的角落。

那是洗手台上一個小巧可愛的香水瓶，香水蒸發後，我捨不得丟棄。看著這透明的小瓶子，我忽然興起一個念頭：何不嘗試水耕左手香？我隨手摘了一小節左手香枝條，放進裝了可愛小石子和水的瓶中。

左手香，這個名字本身就帶著一份溫柔的香氣。它不是爭奇鬥豔的花卉，卻是「平凡中帶著療癒力量的草本」。

日子一天天過去，它靜靜地生長著。雖然長得很慢，但每天清晨、睡前，當我來到洗手台時，都能看見它的存在。一個半月後，它已經長大了一些，細細的根鬚在水中舒展開來，形態優美，令人心喜。

這水耕左手香，成了我日常中的「微型景觀」。每天只要看到它，無形中增強了自己的活力。欣賞它慢慢長大，就是欣賞一份生命的韌性與希望。

左手香的價值，在於結合了自然療癒、生活應用與心靈安定的力量。它的香氣清淡，如同「以柔制剛的草本能量」，教人用愛去面對、用靜去平衡、用柔去化解生活中的不順遂。當那抹獨特的香氣緩緩散開時，也提醒著我：真正的療癒，其實來自心中那份溫柔而清明的光。

此刻，那小小瓶子裡的水耕左手香，安靜地陪伴著我，為我的日常生活點綴著永恆的欣喜與溫柔的療癒。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法