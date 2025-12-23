【藝術文化】國家建築文化中心展覽先行 台法攜手「氛圍地」影像建築展

文化部長李遠（前排左2起）與台博文教基金會董事長王時思參觀「氛圍地」展覽。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕已故知名歌手李玟膾炙人口的名曲〈Di Da Di〉，在1998年以鮮豔誇張的衣裝打扮穿梭在西洋古典樣式的建築空間中，讓人感受到一種世紀末的華麗，以為拍攝地點是在西方古堡中，實際上卻是在台北車站後面的國立台灣博物館鐵道部園區。有了這個概念，就比較容易理解，為何籌備中的國家建築文化中心前導展要名為「氛圍地」了。

無論都市建築如何舒適，仍有許多部落族人情願回到原始居住的地方，為的就是一種氛圍。（記者凌美雪攝）

國家建築文化中心正在力拚2026年底前於鐵道部園區揭幕，主管單位財團法人台灣博物館文教基金會、國立台灣博物館，攜手法國波爾多建築中心及國家電影及視聽文化中心，共同進行一項很實驗性的策展，就是「氛圍地—影像建築」，精選國內外共43部影像作品，呈現建築如何被記錄、想像、演繹，並如何做為影像敘事的場景。

李玟的〈Di Da Di〉MV影片回到取景的鐵道部園區播映，成為展覽作品之一。（記者凌美雪攝）

也就是說，這是一個不必擔心看不懂建築設計圖的展覽，而是換一個角度思索建築在人與空間關係中的角色，就像在鐵道部園區1、2樓的樓梯間牆面上，看到李玟的MV，馬上可以理解，原來同樣的空間，透過影像，會有多麼不同的氛圍效果。

文化部長李遠在記者會致詞時，也做了極佳詮釋。李遠舉多位台灣電影導演的作品，說明建築在影像及人類記憶中，占有相當重要角色，如侯孝賢的電影通常呈現擺著不動的鏡頭，因為「空間」才是電影主角；再如他擔任楊德昌《恐怖分子》監製時，楊德昌會因為建築的光影不對而堅持重拍，當年他不懂，直到看了楊德昌《一一》中的建築，在螢幕上呈現一層層清楚的層次，才理解原來光影就是楊德昌電影裡的故事及主角。

台博文教基金會董事長王時思表示，此次展覽中選映約23部與台灣建築相關的影像作品，讓觀眾以「第三者」的角色，重新理解空間、時間與人之間的互動。波爾多建築中心代理館長蔡雯雯則表示，這也是台法雙方自2023年簽署合作備忘錄以來，首度具體呈現的交流成果，做為跨文化共製的國際巡迴展，首站已在波爾多展出過，台灣是第2站，將展出至2026年10月26日；預計明年4月前往法國尼斯，與坎城電影節同步推出。

「氛圍地」特展也將透過季節輪換，推出不同的片單與專題座談、特別放映活動，邀請觀眾開啟嶄新的展示想像與公共討論空間。

