【藝術文化】慕特大師班即日起受理報名 天后親自挑選限額3名

2025/12/23 05:30

慕特將於2026年1月再登台舉辦音樂會與大師班。（NSO提供）慕特將於2026年1月再登台舉辦音樂會與大師班。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕小提琴天后安．蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter）將於2026年1月再登台，攜手NSO國家交響樂團演出2場音樂會。同時，慕特還將舉辦一場特別的「音樂種子計畫」大師班，音樂會主辦牛耳藝術負責人牛效華與大師班主辦NSO音樂總監準．馬寇爾，昨（22）日共同宣布這項好消息，即日起至12月29日中午12點受理報名收件。

牛效華表示，「我們在一週前接到通知，慕特決定在她登台50週年，為台灣音樂做出貢獻，因此我們調整行程決定於1月26日舉辦大師班。此次大師班甄選，先由NSO選出20位優秀演奏家，再由慕特親自選出至多3位接受指導，其中很重要的一個原因是慕特有創立基金會，她透過基金會幫助世界各地有才華的年輕小提琴家以及學習絃樂的人才。牛耳自1995年第1次與慕特合作至今已30年，這次是她第4次在台灣舉辦大師班。」

準．馬寇爾說：「我們很幸運此次能與牛耳藝術進行資源整合，牛耳把國際最好的音樂家帶來台灣，也同時深耕台灣的音樂教育計畫，慕特第1次來台時即影響了包含曾宇謙、林品任等年輕音樂家，這個教育計畫需要大家一起努力並延續，而NSO這次的工作就是協助遴選人才，讓台灣優秀人才與一流的音樂家交流。」

NSO說明，本計畫開放25歲以下、主修小提琴的國內外音樂科班學生報名，申請者須具備台灣或國際重要音樂比賽得獎紀錄，或提供系主任推薦信。徵選將分為兩階段進行，首輪由NSO指定評審團遴選出20位優秀學子進入複選，最終再由慕特親自選出至多3位學員，每位學員將獲得45分鐘的1對1深度指導。

為落實對音樂教育理念的支持，獲選學員將全額免除授課費用（須自備鋼琴伴奏）。除個別指導外，大師班亦規畫30分鐘問答時間，讓慕特親自與學子們對談演奏理念、職涯發展與藝術心理等關鍵議題。詳詢NSO官網。

