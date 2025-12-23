【藝術文化】2026元旦衝衛武營 Nanguaq美好之音、維也納愛樂直播接力迎新年

維也納愛樂新年音樂會資料照。

（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營2026年元旦將由金曲獎得主ABAO阿爆帶來不插電音樂會「Nanguaq美好之音」，緊接著古典樂界年度盛事維也納愛樂新年音樂會接力全球衛星直播，以多元音樂饗宴陪伴民眾迎接新年。

歌手ABAO阿爆（後排中）2026年元旦將和一群傑出原民音樂家，以不插電形式在衛武營演出。（衛武營提供）

2026年元旦下午2點半「Nanguaq美好之音」音樂會將於音樂廳登場，以最純粹樂器與人聲交織，由阿爆帶來母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱及新銳母語創作，與排灣、魯凱、阿美、布農與卑南5族青年創作音樂人共同演出；並邀請阿根廷籍爵士鋼琴家Musa明馬丁擔任音樂總監，攜手阿美與排灣族全能音樂家葉俊麟、魯凱族吉他手Ukusane杜志豪，組成3人編制樂隊，融合不同族群音樂，創造獨特聲響美學；原民歌手Arase阿拉斯、Kivi、Makav真愛、Dremedreman曾妮、R.fu則將組成吟唱歌隊，帶來深刻而溫暖的音樂體驗。

元旦晚間6點，衛武營將戶外直播維也納愛樂新年音樂會，此次將由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．聶澤－賽金首度出任指揮。維也納愛樂新年音樂會自1939年舉辦至今連續18年，已成為全球樂迷迎接新年重要傳統，〈藍色多瑙河〉和〈拉德茨基進行曲〉為每年定番曲目，尤其後者演奏時，全場觀眾一同拍手迎接新年，增添儀式感。

在新年音樂會直播前夕，衛武營也邀請成立20週年的絲竹空爵士樂團，提前於元旦下午4點於戶外劇場暖場演出，以西方爵士與東方國樂激盪火花。

