自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2026元旦衝衛武營 Nanguaq美好之音、維也納愛樂直播接力迎新年

2025/12/23 05:30

【藝術文化】2026元旦衝衛武營 Nanguaq美好之音、維也納愛樂直播接力迎新年維也納愛樂新年音樂會資料照。
（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營2026年元旦將由金曲獎得主ABAO阿爆帶來不插電音樂會「Nanguaq美好之音」，緊接著古典樂界年度盛事維也納愛樂新年音樂會接力全球衛星直播，以多元音樂饗宴陪伴民眾迎接新年。

歌手ABAO阿爆（後排中）2026年元旦將和一群傑出原民音樂家，以不插電形式在衛武營演出。（衛武營提供）歌手ABAO阿爆（後排中）2026年元旦將和一群傑出原民音樂家，以不插電形式在衛武營演出。（衛武營提供）

2026年元旦下午2點半「Nanguaq美好之音」音樂會將於音樂廳登場，以最純粹樂器與人聲交織，由阿爆帶來母語創作曲改編、多族傳統古謠吟唱及新銳母語創作，與排灣、魯凱、阿美、布農與卑南5族青年創作音樂人共同演出；並邀請阿根廷籍爵士鋼琴家Musa明馬丁擔任音樂總監，攜手阿美與排灣族全能音樂家葉俊麟、魯凱族吉他手Ukusane杜志豪，組成3人編制樂隊，融合不同族群音樂，創造獨特聲響美學；原民歌手Arase阿拉斯、Kivi、Makav真愛、Dremedreman曾妮、R.fu則將組成吟唱歌隊，帶來深刻而溫暖的音樂體驗。

元旦晚間6點，衛武營將戶外直播維也納愛樂新年音樂會，此次將由紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．聶澤－賽金首度出任指揮。維也納愛樂新年音樂會自1939年舉辦至今連續18年，已成為全球樂迷迎接新年重要傳統，〈藍色多瑙河〉和〈拉德茨基進行曲〉為每年定番曲目，尤其後者演奏時，全場觀眾一同拍手迎接新年，增添儀式感。

在新年音樂會直播前夕，衛武營也邀請成立20週年的絲竹空爵士樂團，提前於元旦下午4點於戶外劇場暖場演出，以西方爵士與東方國樂激盪火花。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應