藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 Cyril Wong／我們愛的男人／陳柏煜 譯

2025/12/23 05:30

譯◎陳柏煜譯◎陳柏煜

◎Cyril Wong 譯◎陳柏煜

我們愛的男人，我們有的男人，我們要的男人

直接在街上路過我們。他們要去健身房

公園，酒吧，去網路上隱形的房間

現在，他們將飢渴的台詞拋給別人了

我們要的男人，要的和我們都無關

我們對他們隱瞞姓名，悄聲撤退

他們隱身進工作，融入另一邊的

人生，接起另一個男人的

電話，再放下他們。

我們現在有的男人，使別人痛苦。

時間把他們翻上彼此，把他們消磨

入骨。他們教我們做橋

通往別的，更好的地方

我們愛的男人，擦去我們

唇上的失望，用他的拇指，伸進喉嚨的舌頭。

承諾會再打來，他確實說到做到。

早在意外，病痛，海外工作之前

愛撫冷卻，迴避的視線，另一個他出現之前。

我們愛的男人，我們有的男人，我們要的男人

比起不想我們，他們幹的事更糟——

遺忘我們。個個與新歡鑽進

計程車，沒有揮手道別

這些教我們認識自己的男人

如今引頸期盼新生活的來電，而那來電

總等著被接聽。喊著狼來了的

男孩啊，或許這次說的是真話。為了這句話

我們放棄更好的自己，只為在最意想不到的

時刻，再次找到他們。一張臉在夜晚的長窗

像月亮浮現。此夜我們爬梯，心跳得快從

口中蹦出。而當我們抵達梯頂

多幸運啊——月亮已經變成一面鏡子

■Cyril Wong（黃益民），新加坡詩人、小說家、文學評論家，1977年生，著有詩集、長短篇小說等。本詩經作者授權翻譯發表。

