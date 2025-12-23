限制級
【自由副刊】 Cyril Wong／我們愛的男人／陳柏煜 譯
譯◎陳柏煜
◎Cyril Wong 譯◎陳柏煜
．
我們愛的男人，我們有的男人，我們要的男人
直接在街上路過我們。他們要去健身房
公園，酒吧，去網路上隱形的房間
現在，他們將飢渴的台詞拋給別人了
．
我們要的男人，要的和我們都無關
我們對他們隱瞞姓名，悄聲撤退
他們隱身進工作，融入另一邊的
人生，接起另一個男人的
電話，再放下他們。
．
我們現在有的男人，使別人痛苦。
時間把他們翻上彼此，把他們消磨
入骨。他們教我們做橋
通往別的，更好的地方
．
我們愛的男人，擦去我們
唇上的失望，用他的拇指，伸進喉嚨的舌頭。
承諾會再打來，他確實說到做到。
早在意外，病痛，海外工作之前
愛撫冷卻，迴避的視線，另一個他出現之前。
．
我們愛的男人，我們有的男人，我們要的男人
比起不想我們，他們幹的事更糟——
遺忘我們。個個與新歡鑽進
計程車，沒有揮手道別
．
這些教我們認識自己的男人
如今引頸期盼新生活的來電，而那來電
總等著被接聽。喊著狼來了的
男孩啊，或許這次說的是真話。為了這句話
．
我們放棄更好的自己，只為在最意想不到的
時刻，再次找到他們。一張臉在夜晚的長窗
像月亮浮現。此夜我們爬梯，心跳得快從
口中蹦出。而當我們抵達梯頂
多幸運啊——月亮已經變成一面鏡子
．
■Cyril Wong（黃益民），新加坡詩人、小說家、文學評論家，1977年生，著有詩集、長短篇小說等。本詩經作者授權翻譯發表。
