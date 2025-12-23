【自由副刊】 Cyril Wong／我們愛的男人／陳柏煜 譯

譯◎陳柏煜

◎Cyril Wong 譯◎陳柏煜

．

我們愛的男人，我們有的男人，我們要的男人

直接在街上路過我們。他們要去健身房

公園，酒吧，去網路上隱形的房間

現在，他們將飢渴的台詞拋給別人了

．

我們要的男人，要的和我們都無關

我們對他們隱瞞姓名，悄聲撤退

他們隱身進工作，融入另一邊的

人生，接起另一個男人的

電話，再放下他們。

．

我們現在有的男人，使別人痛苦。

時間把他們翻上彼此，把他們消磨

入骨。他們教我們做橋

通往別的，更好的地方

．

我們愛的男人，擦去我們

唇上的失望，用他的拇指，伸進喉嚨的舌頭。

承諾會再打來，他確實說到做到。

早在意外，病痛，海外工作之前

愛撫冷卻，迴避的視線，另一個他出現之前。

．

我們愛的男人，我們有的男人，我們要的男人

比起不想我們，他們幹的事更糟——

遺忘我們。個個與新歡鑽進

計程車，沒有揮手道別

．

這些教我們認識自己的男人

如今引頸期盼新生活的來電，而那來電

總等著被接聽。喊著狼來了的

男孩啊，或許這次說的是真話。為了這句話

．

我們放棄更好的自己，只為在最意想不到的

時刻，再次找到他們。一張臉在夜晚的長窗

像月亮浮現。此夜我們爬梯，心跳得快從

口中蹦出。而當我們抵達梯頂

多幸運啊——月亮已經變成一面鏡子

．

■Cyril Wong（黃益民），新加坡詩人、小說家、文學評論家，1977年生，著有詩集、長短篇小說等。本詩經作者授權翻譯發表。

