【自由副刊．愛讀書】 《天才雷普利》

《天才雷普利》 派翠西亞．海史密斯著，黎湛平譯，貓頭鷹出版

派翠西亞．海史密斯著，黎湛平譯，貓頭鷹出版

據《刑事局165打詐儀表板》顯示，2025年至11月截止，國人遭詐騙金額累計突破826億元。當詐騙以集團之名，面目模糊難辨，派翠西亞．海史密斯（Patricia Highsmith，1921-1995）筆下的「雷普利系列」，卻寫出了一個耐人尋味的騙子「湯姆．雷普利」，五部曲的首部《天才雷普利》曾多次改編為影視作品，在通訊相對不易的1950年代，湯姆．雷普利透過高明的模仿、偽裝，一步步讓自己與階級落差甚大的富家子狄奇貼近，由於犯罪者準確掌握各種可能的「間隙」，一場不確定必然要發生的悲劇就此引燃，而雷普利的故事才正要開始——是海史密斯縝密的巧筆，讓讀者順利進入騙子的內心，去感受每一次可能被揭發的膽戰，去驚訝小說人物活物般一再變形的欲望，去同情那冷血殘酷底下的緣由，最終不得不同意史蒂芬．金小說中的警句：「當我們騙得最好的時候，是騙自己。」

（gabriel yared）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法