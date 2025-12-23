自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】已讀不回 老媽發威

2025/12/23 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／平也涼

珠姊一大早在家庭群組中發了一個想要幫孫子辦慶生會的訊息，要兒女們提供意見。發出訊息之後，遲遲等不到任何回應，憋了一整天的她不忍了，氣噗噗地在群組裡大發雷霆：「已讀不回是怎樣？老娘欠你們的啊？好啊，那以後大家各走各的路，老死不相往來好了！」

她兒子嚇到立即回訊：「對不起，在上班，沒法回。」媳婦趕緊撒嬌討好：「美魔女媽咪大人，息怒息怒。」女兒也傳來：「就打算說想到了再回咩。」

這是下午茶聚會時，珠姊跟我們分享的自家小故事。「幹得好，媽媽不發威，都被孩子當成病貓了」、「我跟妳一樣，孩子都知道不秒回，就等著被獅子座的老媽電到爆」……看著「姊姊妹妹站起來」的讚聲不斷，和珠姊臉上的得意洋洋，我心中的OS卻是「哇，怎麼大家都那麼有guts啊！」

兒子在不要求「母慈子孝、老少有序」的家庭長大，訊息久久才回或是已讀不回，幾乎是家常便飯。我這個「小孬孬」媽媽不敢因此責問孩子，也覺得說了一定也沒用。後來在老公「晚回總比沒回好吧」、「他們有『已讀』就不錯了」的開導之下，我不再糾結哀怨，也習以為常了。

我暗自設想如果有朝一日我「如法炮製」，在LINE裡像珠姊那樣「起性地」（台語，發脾氣），會是怎樣呢？假想不如實測，直接打電話跟兒子們聊這麼一段別人家的八卦，也出了個狀況題：「如果我因為你們的已讀不回，氣到在群組裡發飆，你們會怎樣？」

向來冷靜也愛耍冷的老大說他會回覆我：「妳更年期不是早就過了嗎？」總是沒大沒小的小兒子則說他會好意地提醒我：「我勸妳先不要，情緒勒索擺明了是要討罵挨的喔！」

知道自己是無法跟身邊的姊妹們一樣敢「斗膽」對孩子大小聲，倒也不是擔心會「一發不可收拾」，而是和孩子不分尊卑長幼的相處模式已經定調，從他們給的答案中就可以理解，我們的母子關係實際上是超級「無大無細」的。

不敢怒也很不威的我，確實佩服這群「霸氣老木」們，不過換個角度想，跟孩子們平起平坐也不錯，兒子是有話直說的朋友，比兒子是恭敬乖順的孩子，有時候還更能逗樂老媽呢！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應