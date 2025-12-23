【家庭plus．親子會客室】已讀不回 老媽發威

圖／達志影像

文／平也涼

珠姊一大早在家庭群組中發了一個想要幫孫子辦慶生會的訊息，要兒女們提供意見。發出訊息之後，遲遲等不到任何回應，憋了一整天的她不忍了，氣噗噗地在群組裡大發雷霆：「已讀不回是怎樣？老娘欠你們的啊？好啊，那以後大家各走各的路，老死不相往來好了！」

她兒子嚇到立即回訊：「對不起，在上班，沒法回。」媳婦趕緊撒嬌討好：「美魔女媽咪大人，息怒息怒。」女兒也傳來：「就打算說想到了再回咩。」

這是下午茶聚會時，珠姊跟我們分享的自家小故事。「幹得好，媽媽不發威，都被孩子當成病貓了」、「我跟妳一樣，孩子都知道不秒回，就等著被獅子座的老媽電到爆」……看著「姊姊妹妹站起來」的讚聲不斷，和珠姊臉上的得意洋洋，我心中的OS卻是「哇，怎麼大家都那麼有guts啊！」

兒子在不要求「母慈子孝、老少有序」的家庭長大，訊息久久才回或是已讀不回，幾乎是家常便飯。我這個「小孬孬」媽媽不敢因此責問孩子，也覺得說了一定也沒用。後來在老公「晚回總比沒回好吧」、「他們有『已讀』就不錯了」的開導之下，我不再糾結哀怨，也習以為常了。

我暗自設想如果有朝一日我「如法炮製」，在LINE裡像珠姊那樣「起性地」（台語，發脾氣），會是怎樣呢？假想不如實測，直接打電話跟兒子們聊這麼一段別人家的八卦，也出了個狀況題：「如果我因為你們的已讀不回，氣到在群組裡發飆，你們會怎樣？」

向來冷靜也愛耍冷的老大說他會回覆我：「妳更年期不是早就過了嗎？」總是沒大沒小的小兒子則說他會好意地提醒我：「我勸妳先不要，情緒勒索擺明了是要討罵挨的喔！」

知道自己是無法跟身邊的姊妹們一樣敢「斗膽」對孩子大小聲，倒也不是擔心會「一發不可收拾」，而是和孩子不分尊卑長幼的相處模式已經定調，從他們給的答案中就可以理解，我們的母子關係實際上是超級「無大無細」的。

不敢怒也很不威的我，確實佩服這群「霸氣老木」們，不過換個角度想，跟孩子們平起平坐也不錯，兒子是有話直說的朋友，比兒子是恭敬乖順的孩子，有時候還更能逗樂老媽呢！

