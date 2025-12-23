自由電子報
【家庭plus．生活停看聽】換了床位 卻影響健康

2025/12/23 05:30

生活停看聽生活停看聽

文／悠然

家住十樓，座北朝南，東北邊空曠地，室內採光好，空氣流通，西有客廳及落地窗，窗外陽台可拈花惹草；東邊整片窗台，可看到外邊層疊大樓、街道，窗內陽台可放洗衣機晾衣服。在此住二十幾年，算是溫馨的住所。

五年前朋友出國定居，兩組八成新的系統櫃要送我們，因此決定把舊衣櫃汰換，不花錢很感恩。一組擺和室房剛剛好，主臥室卻不好擺，最後還是擺北邊才放得下，雙人床只好移至西邊的窗口下，為了節省開銷，只好暫時這樣了。

但是換床位後，我和老爺常睡得不安穩，他半夜還會盜汗，吃藥也未改善，今年初兩人都感冒咳嗽，我兩個月才好，他卻一直都還沒全好。一向只信自己，卻忽然懷疑與換床位有關，於是搜尋幾則相關資訊，方知床頭靠西對健康、運勢都不利，影響血液循環、導致睡眠不穩；建議床頭朝東或北有助改善睡眠，並帶來正能量。

因此，決定捨棄那組系統櫃，搬去兒子工廠員工宿舍。床位恢復以往座北朝南方向，祈願我們的睡眠、健康徹底改善，運勢愈來愈順逐。

