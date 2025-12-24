【藝術文化】第7屆國際大師鋼琴藝術節1月登場 超級卡司規模歷來之最

國際大師鋼琴藝術節創辦人嚴俊傑，其身後一系列海報上的5位大師，左起龐帕巴爾迪、尹威廉、寇伯林、波布沃茨卡、河村尚子。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第7屆國際大師鋼琴藝術節將於2026年1月31日至2月10日舉行，創辦人嚴俊傑昨（23）日召開記者會，說明此次藝術節的規畫。除藝術節例行的「明日之星音樂會」之外，今年首度以「大師個人獨奏系列」為核心，共推出17場音樂會，加上10天內超過600堂大師班課程，不僅規模創歷屆新高，更成為明年度台灣國際能量最集中的鋼琴藝術盛會。

嚴俊傑開心地表示，5年1度的蕭邦鋼琴大賽今年剛落幕，不僅有多位過去藝術節的正式生入選，獲得第5名的馬來西亞鋼琴家王文升（Vincent Ong），就是2018年國際大師鋼琴藝術節明日之星大賽冠軍，他在蕭邦大賽的官方簡歷寫道，台灣是他第一個獲國際肯定的舞台，並因此獲得國際演出邀約，奠定了往後的信心與基礎。

此外，本屆邀集多位活躍於國際舞台的重要鋼琴家齊聚台灣，多數是頭頂多項國際賽事桂冠，其中5位將於「大師個人獨奏系列」演出，希望藉此讓觀眾與學生都能深入理解每位大師的音樂思考與美學脈絡。

5位大師中，最驚人的是國際鋼琴巨匠寇伯林（Alexander Kobrin），他將以8場音樂會完整演出貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，嚴俊傑說，這不僅是一項在國際音樂節中極為罕見的藝術壯舉，更是一場完整呈現貝多芬一生精神歷程的深度旅程，從青年理想、命運叩門，到晚年孤獨卻自由的超越。

其他如龐帕巴爾迪（Antonio Pompa-Baldi）將以4部作品，詮釋皮亞納、拉威爾、德布西、拉赫曼尼諾夫心中「追憶美好年代」的軌跡；尹威廉（William Youn）的曲目聚焦舒曼、布拉姆斯與李斯特之間的友情，以「獻給彼此的樂章」開展內心最深處的世界；河村尚子（Hisako Kawamura）以「追憶、沉思與昇華」，呈現布拉姆斯最深層的生命領悟；而多年擔任蕭邦大賽評委的波布沃茨卡（Ewa Pobłocka），則將親自示範多年來的藝術心得，於北、高2場音樂會呈現「絕美蕭邦」。詳詢OPENTIX。

