藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】嚴俊傑：困難中前行，追求審美高度

2025/12/24 05:30

國際大師鋼琴藝術節創辦人嚴俊傑，其身後一系列海報上的5位大師，左起龐帕巴爾迪、尹威廉、寇伯林、波布沃茨卡、河村尚子。（記者凌美雪攝）國際大師鋼琴藝術節創辦人嚴俊傑，其身後一系列海報上的5位大師，左起龐帕巴爾迪、尹威廉、寇伯林、波布沃茨卡、河村尚子。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕每次談起國際大師鋼琴藝術節時，創辦人嚴俊傑都會感嘆很吃力，包括台灣與歐美的地理距離、長期經費壓力，以及如何持續提升整體音樂審美高度等，都是每年必須面對的挑戰。因為疫情停辦的那3年，差點不想復辦了，但想到自己是從國際大賽獲得注目的，深知比賽的辛苦，希望藝術節的大師課程可以幫助到下一代，因此，還是咬牙辦下去。

沒想到，今年不僅續辦，還端出空前盛大的演出陣容，著實讓人大吃一驚。嚴俊傑坦言，今年獲得的贊助有多一點點，但他想到的不是「終於可以不用小賠」，而是「可以辦更多大師獨奏會」，於是，就有了他身後海報上一系列超級卡司的排場。畫面中，在嚴俊傑後方一系列海報上的5位大師，左起龐帕巴爾迪、尹威廉、寇伯林、波布沃茨卡、河村尚子。

